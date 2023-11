Fundașul stânga de la CSC 1599 Șelimbăr, Florinel Mitrea spune că o victorie sâmbătă, în meciul de la Cisnădie cu Progresul Spartac, din etapa a 13-a a Ligii 2 i-ar aduce pe ”călăreții roșii” foarte aproape de play-off.

Lider în Liga 2 după 12 runde, cu 27 de puncte, CSC 1599 Șelimbăr joacă sâmbătă, 11 noiembrie, de la ora 11.00, pe Stadionul Măgura Cisnădie cu ultima clasată, Progresul Spartac.

Experimentatul fundaș stâng, Florinel Mitrea a spune că un succes în disputa de sâmbătă ar aduce echipa foarte aproape de play-off, obiectivul din acest sezon, însă avertizează că jocul trebuie tratat cu maximă seriozitate. Spartac are doar un punct câștigat în 12 etape și este ”lanternă roșie.”

”Dacă am câștiga meciul de sâmbătă cu Progresul Spartac, cred că în proporție de 80, 90 % nu mai avem cum pierde play-off-ul. Nu va fi un meci ușor, m-am uitat la meciul lor cu Alexandria, este o echipă organizată și își creează ocazii, chiar trebuie să fim foarte atenți, nu tratăm meciul de sus, nu ne uităm la clasament, jucăm cu maximă seriozitate. Meciurile astea sunt cele mai dificile, ei nu mai au nimic de pierdut, mereu am avut probleme cu echipele de subsolul clasamentului. Ne dorim foarte mult cele trei puncte cu Progresul Spartac și să încheiem anul cât mai aproape de play-off. Pentru fiecare din noi, play-off-ul ar fi o rampă de lansare, toată lumea va fi cu ochii pe noi, vor fi cele mai importante meciuri și cred că e șansa fiecăruia dintre noi să ajungă mai sus” a declarat Florinel Mitrea pentru Ora de Sibiu.

”Fiecare își face bine treaba”

Șelimbăr are o defensivă beton și a primit doar 5 goluri în 12 etape, având cea mai bună apărare din Liga 2, alături de Slobozia. Poreclit ”Massaro” de colegi, Mitrea spune că meritul este al întregii echipe, de la atacanți până la portar.

”Nu este o surpriză că suntem lideri, după startul bun de campionat, chiar speram să fim și să rămânem sus în clasament, știm cum să ne pregătim, știm ce ne dorim. Luăm fiecare meci în parte, am făcut o treabă foarte bună, sper să o ținem tot așa până la sfârșit. Avem o organizare a jocului foarte bună, dar asta vine și din atac, când ataci îți pregătești bine toată apărarea. Toată echipa se apără, fiecare își face bine treaba, este organizarea defensivă a tuturor, fiecare își face treaba în teren și în zona unde joacă. Mister este antrenor foarte bun, poți învăța foarte multe, chiar dacă ai doar 12 ani, chiar și dacă ai peste 30 de ani. Sunt foarte multe lucruri pe care le-am învățat acum, de când lucrez cu el, Mister îți transmite o stare de încredere, de bine, de care are nevoie un jucător, ne transmite siguranță” a explicat Florinel Mitrea. Jucătorul de bandă stânga este integralist în meciurile de campionat ale Șelimbărului din acest sezon.

Cu gândul la Liga 1

Mitrea se gândește să revină la Liga 1, acolo unde a debutat în urmă cu trei ani, la Chindia. ”De ce nu, am o vârstă ok, aș mai putea juca 3, 4 ani, mi-aș dori să mai joc la Liga 1. Știu cum este, nu am stat mult timp acolo, dar a fost o experiență plăcută. La Liga 1, ca să rămâi, trebuie să fie o conjunctură bună, să ți se dea încredere, să găsești oamenii alături de care să faci treabă. Este o diferență clară de nivel, de calitate. Mi-aș dori să joc la Liga 1 cu Șelimbăr, când se poate, nu știm ce va fi peste 1 an, nu știm ce ne rezervă viitorul. Doar că trebuie să obținem dreptul de promovare” a spus fundașul stânga.

Biletele se vând vineri în rețeaua de magazine Simpa din Șelimbăr și în ziua meciului, la Stadionul Măgura. Familiile cu copii au acces gratuit la meci, urmând să primească biletele gratuite.

”Am fi fost foarte dezamăgiți să plece Mister”

După ce săptămâna trecută au apărut discuții referitoare la plecarea antrenorului Claudiu Niculescu la FC Voluntari, tehnicianul va continua alături de ”călăreții roșii”. Florinel Mitrea spune că jucătorii ar fi difereta cu greu o despărțire de tehnicianul alături de care au ajuns liderii din Liga 2.

”La Șelimbăr chiar am găsit un mediu propice pentru performanță si mă bucur că am ales să vin aici, m-am simțit tratat cu respect și bunătate. Totul s-a construit în timp, noi cei care am fost de anul trecut, alături de cei care au venit, suntem un grup foarte bun, îmi place la Șelimbăr. Am fi fost foarte dezamăgiți să plece Mister, am ajuns la un moment bun, nu stiu cum am fi digerat o despărțire de Claudiu Niculescu. Ne-am atașat de el și am făcut treabă, este normal că nu ne-am dori să plece, la echipă e o atmosferă bună” a mai afirmat Florinel Mitrea.

