Președinta Consiliului Județean (CJ) Sibiu, Daniela Cîmpean, susține că odată cu apropierea alegerilor opoziția a început să aducă subiecte în discuție.

Daniela Cîmpean, a vorbit în cadrul emisiunii „Ora de Politică” despre cum a fost colaborarea cu membrii opoziției pe parcursul celor două mandate. „Întotdeauna am considerat că dacă intrăm în conflicte, ne pierdem timpul și energia cu chestiuni care nu contează”, a precizat președinta CJ Sibiu.

Cîmpean este de părere că este foarte importantă colaborarea cu opoziția pentru că tot timpul pot apărea idei sau soluții aduse pentru rezolvarea unor probleme. „De când am venit în primul mandat și am reiterat poziția mea și în al doilea mandat, am discutat cu colegii din opoziție și le-am cerut să lăsăm politica pentru acea lună de campanie electorală și în rest, politica noastră să fie politica sibienilor, pentru cetățeni. Atunci când există colaborare și lucrurile se mișcă. Și întotdeauna am considerat că dacă intrăm în conflicte, ne pierdem timpul și energia cu chestiuni care nu contează și care nu aduc niciun plus valoare în viața oamenilor. Le-am cerut acest lucru. Din fericire, în acest mandat, când a trebuit să urnim multe proiecte, nu a fost nevoie de votul opoziției. Am putut să ne ducem proiectele pentru că am avut majoritate”, spune Președinta Consiliului Județean Sibiu.

Președinta CJ Sibiu a observat că o dată cu apropierea alegerilor au început să apară și mai multe subiecte de discuții. „Am văzut că mai ales acum, când se apropie următoarele alegeri, încep să apară subiecte. Eu îmi doresc, chiar dacă avem majoritate în Consiliu, îmi doresc o colaborare pentru că știu că din orice discuție, cu orice om cu care intri într-un dialog și cu atât mai mult oameni care sunt implicați în viața comunității, care au în spate voturi ale cetățenilor, ai putea să scoți ceva și poți să scoți o idee bună și să o implementezi. Eu sunt omul care implementează idei, că sunt ale mele sau ale altora, nu mă interesează. Important e să fie idei bune, dar nu am primit”, a mai spus Cîmpean la „Ora de Politică”.

Ai aflat că