FC Hermannstadt joacă sâmbătă, de la ora 21.00, la Ovidiu, cu Farul Constanța, în prima etapă din returul sezonului regular al Superligii.

Sibiul a suferit singurul eșec pe teren propriu din tur chiar contra Farului, scor 0-1, după un joc în care a ratat numeroase ocazii. Cu siguranță, duelul de sâmbătă, de la Ovidiu este unul important în lupta pentru play-off. Actualmente, Farul este la cinci meciuri oficiale la rând fără vreo izbândă, iar în ultima etapă a scos doar un 1-1 acasă cu FC Botoșani. În schimb, Sibiul are 11 etape fără eșec și vrea să continue seria excelentă.

”Mă simt bine, cu toții suntem bucuroși, dar și bucuria de după ultimul meci din tur cu CFR Cluj a fost una de scurtă durată. Avem o zi să ne bucurăm, apoi ne concentrăm pe următorul joc, la câteva zile vine un alt adversar, campioana en-titre. Farul nu trece printr-o perioadă fastă, nu are poate jocul care ne obișnuise, dar are același stil, încearcă să controleze jocul, dă ritmul meciului. Cu astfel de echipe trebuie să joci, dacă doar te aperi, atunci poți avea probleme. Moralul nostru este unul bun, trebuie să menținem ritmul cu celelalte echipe din play-off, pentru că distanța între locurile de clasament este mică și orice pas greșit poate face să cobori în clasament. Suntem pe un trend ascendent, băieții sunt bine și din punct de vedere fizic, ne așteptăm la un meci de calitate” a spus Marius Măldărășanu pentru siteul oficial al clubului.

După eșecul nemeritat din prima etapă de campionat, cu Farul, Sibiul își poate lua revanșa sâmbătă. Marius Măldărășanu vrea ca încrederea echipei sale să rămână la cote bune și după jocul de la Ovidiu. ”Nu mă gândesc la revanșă, am avut 4 ocazii singur cu portarul plus o bară, dar încerc să fiu pozitiv, analizăm și mergem mai departe. Indiferent de situație, egaluri sau înfrângeri, mergem mai departe încrederea se pierde ușor. Efortul nostru cu CFR a mare, s-a văzut, lumea a apreciat acest lucru, am avut o atitudine extraordinară, Sota cred că a alergat 13 km, asta spune multe, cred că și Neguț dacă rămânea pe teren, la fel. Afară de Gabi Iancu, care cred că este indisponibil pe o problemă musculară, am fost feriți de astfel de probleme” a mai spus antrenorul Sibiului.

Farul – FC Hermannstadt are loc sâmbătă, de la 21:00 și va fi televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1.

FC Hermannstadt echipă probabilă: Căbuz – Medina, Găman, Bejan (Stoica), Butean – Balaure, S. Mino, Alhassan, Jipa – Neguț, Paraschiv.

