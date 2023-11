CSC 1599 Șelimbăr s-a chinuit teribil sâmbătă, la Cisnădie, cu Progresul Spartac, ultima clasată, dar a câștigat cu 2-1 și s-a menținut pe primul loc în Liga 2.

”Călăreții roșii” au avut un meci foarte greu pe Stadionul ”Măgura” cu ”lanterna roșie” Progresul Spartac, iar jocul a fost unul foarte echilibrat. De la gazde au lipsit și cinci jucători: Berisha, Crișan, Lumbu, Năstăsie și T. Călin.

Spartac a jucat cu curaj și în minutul 33, Panos a faultat în careu, s-a dictat penalty și Chirițoiu a deschis scorul pentru oaspeți. Șelimbărul egalează rapid, în minutul 39 prin juniorul Casian Soare, care a tras bine, la colțul scurt din 17 metri.

După 1-1 la pauză, jocul a fost echilibrat și în partea secundă. Progresul putea trece din nou în avantaj în minutul 77, dar Alexandrescu a tras în bară, mingea fiind deviată ușor și de portarul Roșca. Din minutul 80, oaspeții au rămas în inferioritate numerică, după ce Alexandrescu a primit al doilea galben pentru o ținere din spate, iar Șelimbăr a profitat. Intrat pe teren pe parcurs, juniorul Raul Rotund a adus victoria în minutul 88, după o învălmășeală în careu, cu un șut puternic. În prelungiri, camerunezul Moussinga a scăpat singur în careu, dar a tras în portar. S-a terminat 2-1, un rezultat important pentru șelimbăreni, dar jocul lor a fost departe de ce arătaseră până acum.

CSC 1599 Șelimbăr își menține primul loc în clasamentul Ligii 2, având 30 de puncte din 13 jocuri și echipa lui Claudiu Niculescu a făcut încă un pas mare spre play-off. Mai sunt doar 6 etape din sezonul regular și ”călăreții roșii” au 11 puncte avans față de locul 7.

CSC Șelimbăr: Roșca – Palmeș, Babovic, Natea, Mitrea – Panos, Moussinga – Monea (Alexe 69), C. Soare (Rotund 69), Schieb (Al. Luca 46′) – Rodri Hernando. Antrenor: Claudiu Niculescu

Claudiu Niculescu: ”Acestea sunt jocurile cele mai periculoase”

Antrenorul Șelimbărului, Claudiu Niculescu a fost nemulțumit de evoluția echipei sale în prima repriză, dar a răsuflat ușurat la final. Tehnicianul spune că echipa nu este încă matematic în play-off și cere jucătorilor să trateze fiecare joc cu maximă determinare.

”Aș vrea să rămân în continuare ancorat în realitate, cu picioarele pe pământ, încă nu suntem matematic în play-off. Am făcut un pas mare spre obiectivul și visul nostru, ne-am apropiat și mai mult pe play-off, dar atâta timp cât matematic nu s-a realizat asta, rămânem la fel de concentrați. Am avut un meci foarte greu, recunosc, Spartac ne-a pus probleme, am fost supărat la pauză, deși le-am transmis în fiecare zi din această săptămână că vom avea un meci greu, că Progresul joacă fotbal și dacă nu ești concentrat la maxim, poți avea probleme, am avut probleme în prima repriză, zic eu din cauza concentrării. Am avut și puțin noroc spre final, când ei au dat în bară la 1-1, dar victoria este meritată, chiar dacă a venit pe final de joc. Băieții au crezut până la final, în repriza a doua ne-am mai revenit din punct de vedere al concentrării, deși este greu să atingi un nivel maxim în astfel de jocuri. Am mai trecut prin meciuri de acest sunt, sunt jocurile cele mai periculoase, dar până la urmă am trecut cu bine peste, a fost un prag important. Este meritul băieților în totalitate, mai avem 2 meciuri grele în acest an, mergem la Hunedoara apoi cu Reșița acasă și sper să intrăm în iarnă pe un loc care să ne permită să nu mai avem emoții foarte mari în etapele care mai rămân de disputat din campionatul regular în primăvară”.

Șelimbăr va sta etapa următoare, urmând să joace peste două săptămâni la Hunedoara, iar Claudiu Niculescu speră ca până atunci să recupereze o parte din jucătorii accidentați. ”Foarte bine vine pauza pentru noi, am avut mulți copii pe bancă, le va veni și lor rândul să joace. Staff-ul medical face eforturi și îmi doresc să recuperăm băieții accidentați, avem nevoie de tot lotul pentru cele două jocuri care au mai rămas de disputat”.

Ai aflat că