Mai mulți sibieni s-au speriat după ce au auzit sunetul unei explozii în apropiere de locuințele lor. Este vorba despre persoanele care locuiesc pe strada Tiberiu Ricci și care vineri seară au auzit o „bubuitură puternică” în apropiere.

O explozie a fost auzită vineri, 10 noiembrie, în jurul orei 22.00. Locuitorii din Cartierul Arhitecților susțin că sunetul a fost atât de puternic încât s-au speriat. „Eu stăteam în dormitor și am auzit pe la zece seara o explozie foarte puternică. S-a albit cerul. Am sunat la Poliție și la ISU și nu au fost făcute sesizări. Dincauza exploziei au pornit și alarmele de mașini. Nu sunt inginer de sunet, dar am simțit că se dărâmă două blocuri la noi pe stradă”, spune un sibian.

Pe unul dintre grupurile de facebook dedicate Cartierului Arhitecților, cei care au auzit zgomotul petrnic au spus că zgomotul s-a auzit și pe strada Doamna Stanca. „Pot să zic că nu a sunat a petardă…s-a auzit mai tare”, „Și eu am auzit, pe strada Tiberiu Ricci, parcă a și luminat puțin”, „În ce zonă s-a produs explozia?”, sunt doar o parte dintre comentariile lăsate de membrii grupului.

Autoritățile nu au primit sesizări referitoare la acest subiect.

Conform programului referitor la tragerile de la poligonul Poplaca nu apare niciun exercițiu militar la ora respectivă.

