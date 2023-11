Ghanezul Baba Alhassan a marcat un gol superb pentru Sibiu în prelungirile partidei de sâmbătă de la Ovidiu, cu Farul Constanța, încheiată la egalitate, 1-1.

FC Hermannstadt a remizat sâmbătă, în deplasare, scor 1-1 cu Farul Constanța. Baba Alhassan a reușit golul sibienilor în prelungiri, cu un șut superb de la 22 de metri.

”Nu am jucat bine în prima repriză, dar la pauză în vestiar ne-am strâns împreună și am decis cu toții să jucăm mai bine. Am făcut o repriză secundă foarte bună. La pauză încercăm mereu să reglăm ce nu a funcționat și din acest motiv înscriem mult în partea secundă. Vrem să fim în play-off” a spus Baba Alhasan.

Mihai Butean: ”Nu degeaba suntem pe locul 4”

Fundașul stânga de la FC Hermannstadt, Mihai Butean (27 ani) crede că echipei sale i-a lipsit curajul în prima repriză a meciului de la Ovidiu, terminat de sibieni la egalitate cu Farul, scor 1-1. Fundașul stânga crede că jucătorii care au intrat pe parcursul jocului au adus un plus.

”În a două repriză am jucat ce ar fi trebuit să jucăm încă din prima repriză. Ne-a lipsit curajul în prima repriză, i-am privit cu prea mult respect și ar fi trebuit să jucăm ceea ce am antrenat, ceea ce știm și ce am făcut până acum. Nu degeaba suntem pe locul pe care suntem. Am demonstrat că putem să scoatem rezultate bune. Credem până la final în potențialul nostru. Suntem un grup unit și se vede când alergăm unul pentru altul, fiecare dăm maxim până la epuizare. Au ieșit jucători și au intrat alții cu un plus, asta ne-a ajutat și de asta am și înscris. Dacă toate lucrurile merg bine, noi ne facem meseria, încercăm să ajungem cât mai sus. Ne dorim să facem performanță, suntem jucători tineri, de perspectivă și jucăm bine”, a spus Butean la flash-interviul de la finalul meciului cu Farul, scor 1-1.

De asemenea, Mihai Butean a subliniat greșeala defensivă pe care a făcut-o echipa sa în minutul 27, când Farul Constanța a deschis scorul după un corner. ”Cred că altul era rezultatul dacă am fi înscris noi primii, la faza lui Neguț, când s-a aflat în poziție de unu-la-unu cu portarul. Din păcate, am luat gol în urma unei faze fixe. Dacă închideam ochii, știam că acolo o să bată și acolo o să ajungă și Artean. Ne-au făcut un blocaj, l-am pierdut din marcaj pe Artean și mingea a ajuns în poartă”, a mai spus Butean.

Ai aflat că