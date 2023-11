Antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu nu a fost mulțumit de jocul prestat de echipa sa în prima repriză a meciului din deplasare, cu Farul, scor 1-1, însă prestația din partea secundă a fost ceea ce își dorește.

FC Hermannstadt a înscris la Ovidiu la cel de-al doilea șut trimis pe spațiul porții, iar Marius Măldărășanu a recunoscut că echipa sa nu a făcut cel mai bun joc în prima repriză, când a suferit.

”Un meci cu două reprize diferite, total diferite. Din păcate în prima repriză am jucat rău, a fost teamă. Ne așteptam, jucând acasă, ca ei să înceapă bine, dar la rândul nostru, trebuia să echilibrăm destul de rapid balanța, pentru că avem un joc foarte bine pus la punct. În prima repriză am jucat cu teamă, a fost și acel corner, Butean l-a pierdut pe Artean, el zice că l-a împins. Repriza a doua bună, curajoși, acesta este jocul pe care mi-l doresc. Câteva situații bune, chiar și pe fondul jocului prost în prima repriză am avut o ocazie în prima repriză”, a declarat Marius Măldărășanu la flash-interviul de la finalul meciului de la Ovidiu, cu Farul, scor 1-1.

Baba, la un pas de a fi schimbat

Antrenorul Sibiului, Marius Măldărășanu a recunoscut că a fost la un pas de a îl schimba pe Baba Alhassan, ghanezul care a egalat în prelungirile jocului cu Farul Constanța, scor 1-1.

În minutul 81 al partidei Farul – FC Hermannstadt, la scorul de 1-0, antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu l-a introdus pe teren pe italianul Murgia. Măldă a avut de ales între a îl scoate pe japonezul Sota sau pe ghanezul Baba, iar decizia s-a luat la cartonașe galbene. Tehnicianul l-a păstrat pe ghanez în teren, iar Baba a marcat în prelungiri golul care a salvat un punct pentru echipa sa. ”Mă bucur că a marcat Baba, am avut de ales la schimbare între el și Sota, dar l-am scos pe Sota pentru că era la limita suspendării. Așa a fost să fie”, a concluzionat antrenorul lui FC Hermannstadt.

