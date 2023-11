Podcast Ora de Sibiu: Despre știința împlinirii visurilor – Podcast Ora de Sibiu În noua serie a Podcastului "Ora de Sibiu", realizat de Laura Runcanu, vă invităm să descoperiți un episod special dedicat artei și științei împlinirii visurilor. Pentru a adânci această temă fascinantă, am avut plăcerea de a o invita pe Mirela Oprea, sibianca fondatoare a mișcării „Dream Management”. Mirela, cu experiența sa vastă ca coach și psihoterapeut în formare, deținătoare a unui master în psihologie și a unui doctorat în dezvoltare internațională obținut la Bologna, ne va împărtăși perspectivele sale unice. — Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/oradesibiu/message

Reluăm podcastul audio”Ora de Sibiu”, și, alături de Laura Runcanu, vă invităm să descoperiți un episod special dedicat artei și științei împlinirii visurilor. Pentru a adânci această temă fascinantă, am avut plăcerea de a o invita pe Mirela Oprea, sibianca fondatoare a mișcării „Dream Management”. Mirela, cu experiența sa vastă de coach și psihoterapeut în formare, deținătoare a unui master în psihologie și a unui doctorat în dezvoltare internațională obținut la Bologna, ne impărtășește perspectivele sale interesante asupra artei de a ne împlini visele.

În 2019, Mirela Oprea a publicat cartea „Dream Management”, care a devenit un ghid esențial pentru cei care caută să-și transforme visurile în realitate. În cadrul discuției noastre, am explorat importanța de a rămâne conectați la aspirațiile noastre, chiar și în fața provocărilor vieții. Am abordat subiecte precum criza de identitate la mijlocul vieții, văzută nu ca un obstacol, ci ca o oportunitate de a ne reinventa și de a descoperi noi sensuri în existența noastră.

Un alt punct important al discuției a fost rolul părinților și al dascălilor în încurajarea copiilor de a-și urma propriul drum și de a-și găsi vocația. Am vorbit, de asemenea, despre tranzițiile profesionale și importanța ascultării chemării interioare. Acest episod este o invitație deschisă pentru toți cei care doresc să înțeleagă mai bine cum pot transforma visurile în realitate și să trăiască o viață împlinită.