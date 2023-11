Peste 500 de sibieni s-au bucurat timp de aproape trei ore de momentele artistice din prima zi a Festivalului Naţional de Folclor “Ioan Macrea”. Coregrafa Silvia Macrea, fiica regretatului maestru coregraf, a reuşit marţi seara, cel mai frumos spectacol de până acum, dedicat celor două sentimente: dragostea şi dorul.

“Dragostea şi dorul” – un omagiu adus lui Ioan Macrea şi lui Daniel Rosalim

“La ediţia din acest an am gândit acest spectacol în care am vorbit despre dragoste şi despre dor, două sentimente atât de frumos întâlnite în tradiţia noastră populară. Vorbim despre dragostea pentru tot ce are mai frumos folclorul nostru românesc, dragostea de cântec, dragostea de joc, dar eu am vrut să vorbesc şi despre dragostea faţă de cel care nu mai este printre noi, dragostea faţă de tatăl meu (Ioan Macrea n.r.), dragostea pe care mi-a transmis-o pentru tot ce înseamnă tradiţie”, a spus Silvia Macrea, la finalul spectacolului “Dragostea şi dorul”.

Regretatul interpret sibian, Daniel Rosalim, este unul dintre cei mai apreciaţi sibieni din folclorul naţional.

“Vorbind despre dor, dorul de cei care nu mai sunt printre noi şi am ales titlul acestui spectacol intitulat “Dragostea şi dorul”, pentru că m-a motivat unul dintre artiştii care nu mai sunt printre noi şi care au făcut parte din marea familie a “Junilor Sibiului” şi cred că l-aţi auzit în materialul video, care a prefaţat momentele muzical coregrafice, pe cel care este Daniel Rosalim, care a fost, este şi va fi al nostru, al “Junilor Sibiului”, a mai spus Silvia Macrea.

Îndrăgita şi respectata coregrafă din Sibiu, “şefa” “Junilor Sibiului” a arătat într-un spectacol complex, de dans, joc, film, balet. S-a râs, s-a cântat, s-a plâns în public şi toată lumea a aplaudat în picioare la final, un regal folcloric cum numai familia “Junilor” ştie să realizeze.

“Ce are mai frumos poporul nostru, decât obiceiuri, tradiţii, jocuri şi cântece. Am încercat să le aducem din vatra satului, pe scenă, datorită artiştilor minunaţi (…) cărora aş vrea să le mulţumesc din suflet”, a spus Silvia Macrea.

Spectacolul a fost prezentat de Traian Stoiţă, care a înlocuit-o cu succes pe Iuliana Tudor, cea care nu a mai putut să vină la Sibiu să prezinte festivalul, din cauză că i-a murit mama. Stoiţă a fost caracterizat de Silvia Macrea, drept “un tânăr minunat, inteligent şi devotat”. Una din surprizele spectacolului l-a reprezentat un sibian din Gura Rîului, care a fost prezent în filmul ce a însoţit spectacolul de pe scenă. “Simplitatea, frumuseţea omului de la ţară, demonstrează că orice român poate fi un artist”, a spus Silvia Macrea, referindu-se la apariţia acestui sibian simplu, din Gura Rîului.

Silvia Macrea: “Vă mulţumesc, sibieni frumoşi!”

Spectacolul s-a terminat desigur, cu o declaraţie de dragoste a Silviei Macrea, pentru toţi românii, desigur şi toţi sibienii care iubesc tradiţiile.

“Vă mulţumesc dumneavoastră, români frumoşi, sibieni frumoşi, cei care ne motivaţi prin dragostea dumneavoastră faţă de noi, să creăm şi să venim în faţa dumneavoastră cu spectacole frumoase şi de calitate. Şi mulţumesc bunului Dumnezeu că am reuşit să deschidem cu succes şi ediţia din acest an”, a subliniat Silvia Macrea.

Festivalul “Ioan Macrea” continuă marţi seara, de la ora 18.00, la Centrul Cultural “Ion Besoiu”, cu un nou spectacol în care, fanii “Junilor” îşi dau întâlnire cu Traian Stoiţă, Ovidiu Homorodean, Răzvan Năstăsescu, Ilie Caraş, Sebastian Emanuel Stan, Cătălin Iancu, Alina Pinca, Nicu Mâţă şi mulţi alţii.

Ediţia din acest an a Festivalului Naţional de Folclor “Ioan Macrea” a însemnat şi o raritate, apreciată de public: au cântat melodii cunoscute, instrumentişti din orchestră. Astfel, orchestra a cântat vocal “Cui nu-i place dragostea”, după care Adrian Neamţu a interpretat o parte din melodia “Pe Mureş şi pe Târnave”, Mihai Tarcea, “Lele de la Orăştie” şi Mircea Busuioc, “Puiculiţa mea muiere”. La finalul colajului de melodii, Mihai Tarcea, Ciprian Oprea, Ovidiu Muntean şi Orchestra Ansamblului Folcloric Profesionist “Cindrelul- Junii Sibiului” au cântat “Am iubit o ardeleancă, o moldoveancă şi o prahoveancă”.

