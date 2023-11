România testează în condiții reale sistemul de apărare antiaeriană PATRIOT, în cadrul exercițiului PATRIOT SPARK 23, care are loc în poligonul Capu Midia. Exercițiul a fost programat cu un an înainte și are ca scop validarea și verificarea funcționării sistemului.

La exercițiu participă și premierul Marcel Ciolacu și președintele Senatului, Nicolae Ciucă. Cei doi oficiali au vizitat poligonul Capu Midia și au urmărit o demonstrație a tragerilor reale cu sistemul PATRIOT, notează Digi24.

„Este o zi importantă pentru România, deoarece participăm la primele trageri reale cu sistemul PATRIOT. Acest sistem este o componentă esențială a sistemului de apărare antiaeriană al României și va contribui la consolidarea securității țării noastre”, a declarat premierul Ciolacu.

„Astăzi, România demonstrează că are un sistem de apărare antiaeriană modern și eficient. Acest sistem va contribui la descurajarea unor potențiale agresiuni și la asigurarea securității României și a Alianței Nord-Atlantice”, a declarat președintele Ciucă.

Exercițiul PATRIOT SPARK 23 se desfășoară în perioada 2-17 noiembrie și are ca scop testarea capabilităților sistemului PATRIOT în condiții reale. La exercițiu participă militari români și americani, precum și personal din alte țări membre NATO.

Exercițiul are loc în contextul actualei situații de securitate din Europa, marcată de războiul din Ucraina. Sistemul PATRIOT este un sistem de apărare antiaeriană modern și eficient, care poate contribui la descurajarea unor potențiale agresiuni și la asigurarea securității României și a Alianței Nord-Atlantice.

