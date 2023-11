În decursul zilei de miercuri, la Sibiu au protestat, pe lângă angajații Direcției de Sănătate Publică din Sibiu, mai mulți angajați de la Casa Județeană de Pensii din Sibiu, dar și o parte din personalul de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM). Toate protestele de miercuri au fost spontane. Angajații acestor instituții se simt neîndreptățiți după ce cei de la Casa de Asigurări de Sănătate au primit măriri de salariu, în urma unui proiect de lege votat săptămâna aceasta.

O parte dintre angajații Casei județene de Pensii din Sibiu au protestat în această dimineață între orele 10.00 și 10.30. Aceștia susțin că aplicațiile instituției sunt nefuncționale și volumul de muncă este foarte mare, raportat la salarii. „Am protest începând de săptămâna trecută, de miercuri, între orele 10.00 și 11.00, iar săptămâna aceasta protestăm între ora 10.00 și 10.30. La noi activitatea cu publicul nu a fost afectată pentru că nu au participat toți colegii la protest, iar atunci cei care nu au participat au menținut activitatea cu publicul. Vom protesta și mâine deoarece nu aveam aplicații funcționale, volumul de muncă este tot mai mare și salariul nostru nu a fost modificat de foarte mult timp”, a spus Maria Spătăcean, angajat al Casei județene de Pensii Sibiu.

Spre deosebire de alte instituții ale statului, angajata susține că salariile de la Casa Județeană de Pensii sunt nejustificat de mici. „În toate instituțiile publice salariile au crescut. Nu am cerut un procent de mărire. Am cerut echivalarea salariului cu Casa Națională de Pensii Publice, care au salarii mai mari decât noi, sau să ne ducă la nivelul altor instituții de deconcentrate, atâta timp cât și la Casa de Sănătate au crescut salariile. Dacă la noi cineva are salariu de 4.800 de lei, la Finanțe, pe aceeași poziție de inspector superior cu o vechime de 25 de ani are un salariu de 7.500 de lei”, a spus Maria Spătăcean, angajat al Casei județene de Pensii Sibiu.

Angajata crede că de la 1 ianuarie mai mulți colegi vor căuta să se transfere la alte instituții, unde munca este mai bine plătită. „Guvernanții doresc să implementeze o nouă lege a pensiilor și nu știu cu cine vor implementa pentru că oamenii au început să plece către alte instituții pentru că salariile sunt considerabil mai mari. Probabil de la 1 ianuarie va fi un nou val de colegi care va pleca. Suntem nemulțumiți de condițiile de muncă, de salarizare și de volumul crescut din cauză că oamenii pleacă”, spune aceasta.

Atât angajații Casei Județene de Pensii, cât și cei de la Casa locală de pensii din Mediaș protestează pentru salarii mai mari până când vor fi luate măsuri.

Proteste și la AJOFM

În această dimineață un protest spontan a fost și la AJOFM Sibiu. Angajații spun că nu este corect ca în unele sectoare de la stat să se mărească salariile, iar la altele nu. „Protestul a fost unul spontan între ora 10.00 și 11.00. A fost o atenționare ca să vedem dacă se poate schimba ceva. Deja au început să sune deputații, să ia legătura cu sindicatul. Noi suntem afiliați Sindicatului Național din instituțiile Ministerului Muncii. Dorim egalizarea salariilor la nivelul Ministerului Muncii. Sunt inechități care nu s-au rezolvat de ani de zile și ni se aruncă praf în ochi. Ni s-a spus că nu sunt bani, dar am văzut că sunt bani pentru anumite sectoare, respectiv pentru învățământ, pentru sănătate, pentru finanțe, iar noi, care lucrăm cu pătura de asistați sociali și pensionari, nu contăm. Suntem nemulțumiți”, a spus Adriana Vecerdea, angajat la AJOFM Sibiu.

Angajații AJOFM Sibiu vor continua protestele și zilele următoare, între orele 10.00 și 11.00.

Tot miercuri dimineață, angajații de la Direcția de Sănătate Publică din Sibiu au ieșit în stradă deoarece se simt neîndreptățiți în contextul în care doar cei de la Casa de Asigurări de Sănătate vor beneficia de mărirea salariilor.

