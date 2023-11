O mulțime de evenimente au loc, în acest weekend, în județul Sibiu, iar sibienii, dar și turiștii, sunt invitați să ia parte la ele.

Magia sărbătorilor de iarnă va curprinde centrul Sibiului în acest weekend, sălile de spectacol vor fi pline, iar la CineGold se vor vedea cele mai tari filme.

Începe Târgul de Crăciun

Cel mai așteptat eveniment al iernii începe vineri. Târgul de Crăciun din Sibiu își deschide porțile în 17 noiembrie. Magia sărbătorilor va învălui Piața Mare de la ora 18:30, atunci când va fi aprins iluminatul festiv. Cel mai cunoscut și iubit țambalist local, Romulus Cipariu, va concerta în târg. (Mai multe despre noutățile din acest an, AICI)

Warboy, lansat la CINEGOLD în prezența echipei

Pentru cei care doresc să se relaxeze vizionând un film, pot merge oricând la CineGold în Promenada Sibiu. Mai mult, vineri, 17 noiembrie, de la ora 19:00, spectatorii vor avea ocazia să vadă WARBOY, iar apoi să discute cu actorii Daniel Bâliș și Reginald Ammoins, dar și cu regizorul Marian Crișan.

„WARBOY este despre un adolescent prin ochii căruia vedem finalul celui de-al Doilea Război Mondial, mai exact toamna anului 1944. Băiatul încearcă să salveze cei doi cai ai familiei pornind cu ei într-o călătorie inițiatică, traversând peisajul sălbatic al Munților Apuseni. Filmul poate fi numit <un film de război> sau <film pentru copii>, ce m-a atras cel mai mult la acest proiect, atunci când l-am conceput, au fost elementele de western pe care m-am bucurat să le pot aduce pe marele ecran”, mărturisește regizorul. (Detalii despre film, AICI)

Meci pe Stadionul Municipal Sibiu

Naționala U20 a României va juca cu reprezentativa similară a Germaniei pe Stadionul Municipal din Sibiu. Meciul este programat vineri, 17 noiembrie, de la ora 18:00. Selecționerul naționalei U 20, Costin Curelea speră ca noua arenă din Sibiu să poarte noroc elevilor săi, așa cum a fost și la ultimul meci internațional disputat pe ”Municipal”, când naționala U 21 a învins Finlanda în ultimul minut al prelungirilor.

Brave New Music, la a patra ediție

Festivalul Brave New Music (Minunata Muzică Nouă), ajuns la ediția a IV-a, a început în 13 noiembrie și se va desfășura până în 18 noiembrie 2023. Publicul se va putea bucura, vineri de concertul Ansamblului ICon Arts, iar sâmbătă de un spectacol tip teatru muzical, pregătit de My Planets’ Interferences. Festivalul are loc la Sala Thalia în Sibiu. (Detalii, AICI)

Premiera spectacolului „Pescărușul” la TNRS

Un spectacol de excepție va avea loc în Sala Mare a Teatrului Național „Radu Stanca” (TNRS) Din Sibiu. „Pescărușul”, în regia lui Dumitru Acriș, va fi pus în scenă, în premieră, în 18 noiembrie, de la ora 17:00.

Instalație interactivă la „Gong”

„Dragoni”, este un spectacol inedit, sub forma unei instalații interactive, compusă din patru spații diferite, Fiecare spațiu transformă spectatorii în exploratori prin lumea plină de secrete a dragonilor. Jocul la vedere al actorilor se îmbibă cu mânuirea de păpuși în miniatură, precum și cu videoproiecții interactive. Cei mici vor avea parte de o experiență unică. Spectacolul are loc în 18 noiembrie, de la ora 11:00, respectiv ora 18:00, în Sala Etaj a Teatrului Gong.

Concert „Fără Zahăr”

Sibienii care au chef să se distreze, o pot face la Imperium, acolo unde sâmbătă, de la ora 20:00, concertează trupa „Fără Zahăr”.

Drumeții în Munții Cindrel

Sibienii sunt invitați să ia parte la o drumeție ușoară în Munții Cindrel. „Profităm de zilele calde din toamnă și vă invităm într-o drumeție de toamnă târzie în Munții Cindrel. Vom pleca de la Curmătură și vom urma un traseu pe dealurile din zonă, cu oprire în Poiana Pensionarilor. Acolo facem un popas mai lung, în timp ce savurăm plăcintele proaspete și admirăm priveliștea”, se arată pe site-ul programului Anii Drumeției. Traseul are o lungime de aproximativ 6 kilometri, durata drumeției fiind de aproximativ 4 ore. Dacă intenționați să mergeți pe munte, nu uitați să vă echipați corespunzător!

