Deputatul de Sibiu, Dan Barna, candidat la alegerile europarlamentare de anul viitor, le-a criticat vineri, pe Raluca Turcan (ministrul Culturii şi liderul Organizaţiei Judeţene PNL Sibiu), Daniela Cîmpean, preşedinte al Consiliului Judeţean, dar şi pe Astrid Fodor, primarul Sibiului.

Dan Barna, despre tarifele pentru parcări: “Primăria propune costuri mai mari decât municipii mult mai mari”

“Vreau să mai vorbesc despre două elemente cu tentă locală şi este subiectul acesta al parcărilor un subiect devenit foarte de actualitate. Vedem că Primăria propune un un plan tarifar, nişte costuri care sunt mai mari decât municipii mult mai mari din România şi mai mari decât parcările private din Sibiu. Îi felicit pe colegii mei, consilierii locali şi judeţeni din Sibiu care au organizat o dezbatere foarte, foarte bună. Au venit câteva zeci de cetăţeni, le au ascultat punctele de vedere şi în săptămânile următoare, vor veni cu o propunere adaptată stadiului actual pe ceea ce înseamnă parcările din Sibiu, unde, cinstit vorbim vorbind, nu putem vorbi de cine ştie ce investiţii în ultima perioadă de timp din partea Primăriei”, a declarat Dan Barna, vineri, într-o conferinţă de presă.

USR doreşte construirea unui centru pentru reabilitarea celor depedenţi, mai ales a copiilor care se droghează

Dan Barna cere Consiliului Judeţean, preşedintelui Daniela Cîmpean şi PNL să găsească soluţii, pentru construirea în Sibiu, a unui centru pentru cei dependenţi, mai ales pentru copiii care se droghează.

“Cel de-al doilea proiect, şi mai important şi mai dramatic este cel legat de solicitarea colegilor mei consilieri USR, de judeţeni şi locali, de finanţarea construirii unui centru de reabilitare pentru persoanele dependente. În moment, în special minori. În momentul de faţă, România se confruntă cu ceea ce înseamnă dependenţa de droguri, dependenţa de păcănele şi de jocuri de noroc. (…) Ceea ce au solicitat colegii noştri a fost ca la nivel de Consiliu Judeţean să existe o decizie pentru construirea unui astfel de centru de suport. Părinţii sunt disperaţi, au nevoie de suport şi de sprijin pe acest domeniu. Răspunsul a fost că, vezi Doamne, nu ar fi cadru legislativ. Este eterna scuză birocratică pe care PNL o foloseşte de ani de zile pentru a justifica nu vrem să facem şi dăm vina că nu e clară legislaţia, scuza că nu se poate. Este exact ceea ce sibienii aud deja de prea mult timp. Vine 2024, vin alegeri. Hai să ne uităm în jur şi să vedem care sunt opţiunile reale!”, a arătat Dan Barna.

Dan Barna o critică pe Raluca Turcan pentru afirmaţiile legate de clădirea Tribunalului Sibiu, “o rană pe faţa oraşului”

Dan Barna a criticat-o şi pe colega lui din Camera Deputaţilor, Raluca Turcan (PNL), pentru anunţul făcut recent, privind reluarea lucrărilor la clădirea Tribunalului din Sibiu.

” Tribunalul din Sibiu o rană pe fața orașului, o scară pe ceea ce înseamnă urbanismul din acest oraș de 21 de ani. Am avut zilele trecute o declarație a doamnei Turcan, ministrul Culturii, în prezent deputat de Sibiu, care ne spunea că proiectul Tribunalului Sibiu intră în linie dreaptă. Nu există ironie mai mare decât după 21 de ani să ni se spună că se va lua totul de la zero, că se caută un nou consultant care să facă alte studii de fezabilitate și alte proiecte pentru, repet, un o clădire, o clădire emblematică, altădată a orașului. Declarația doamnei Turcan o face pe Gabriela Firea să pară un epigon stângaci. Să le spui sibienilor că reluăm un proiect de la zero și să prezinți asta ca pe o reușită sau ca pe o victorie, este un lucru la fel de caraghios”, a afirmat Dan Barna.

“Sibiul este pe locul 27 în România la proiecte europene”

Dan Barna a afirmat vineri, că “Sibiul este pe locul 27 în România la proiecte europene ca număr şi ca finanţări” şi a criticat din nou Consiliul Judeţean condus de liberala Daniela Cîmpean, pentru că nu s-a făcut încă noul spital.

“Sibiul este pe locul 27 în România la proiecte europene ca număr și ca finanțări şi pe locul 20 ca număr de proiecte. Sibiul, cu fiecare an de guvernare PSD, devine un județ mai tern, mai slab și mai slab dezvoltat. Investițiile sunt doar promisiuni, sunt doar mereu luări de la zero a ceea ce înseamnă o guvernare PNL care s-a predat și a devenit argatul PSD-ului”, a spus Dan Barna.

Acesta a adăugat că în prezent proiectul viitorului spital judeţean al Sibiului este “același câmp, același panou, unde acum doi sau trei ani erau filmări și randări spectaculoase de cum bolnavii vor beneficia de cele mai moderne servicii. Ne spunea doamna Cîmpean că proiectul spitalului din Sibiu este cel mai avansat din România. Astăzi, același proiect al spitalului din Sibiu este cel mai fără finanțare din România. Avem acolo același panou, doar că este ruginit la momentul acesta.”

Dan Barna şi liderul USR, Cătălin Drulă, au venit vineri la Sibiu, pentru a anunţa candidata partidului la postul de primar al municipiului Sibiu, pe Ruxandra Cibu Deaconu.

