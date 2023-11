Miercuri, 15 noiembrie 2023, a avut loc la sediul Primăriei Mediaș, la inițiativa primarului municipiului Mediaș, dl Gheorghe Roman, o întâlnire publică în cadrul căreia au fost discutate aspecte privind noul sistem de semaforizare din oraș, implementat în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene.

​La ședință au luat parte reprezentanți ai Poliției Rutiere, Comisiei Locale de Circulație, experți ai municipalității, dar și executantul și membrii echipei de implementare a întregului proiect.

​În urma prezentării generale a sistemului integrat de management al traficului, au fost purtate discuții punctuale, referitoare la diferite situații întâlnite în momentul de față, iar cei prezenți au formulat diverse propuneri, care urmează să fie analizate și implementate, în măsura în care sunt considerate oportune. Noul sistem este automat și gestionează informații în timp real referitoare la trafic, informații primite de la toate echipamentele de profil montate pe raza municipiului nostru.

Sistemul de trafic a fost realizat în cadrul proiectului câștigat de către Primăria Municipiului Mediaș – „Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric“, finanțat prin POR 2014 – 2020.

​„Pentru mine, întâlnirea pe care am avut-o astăzi cu medieșenii interesați de modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric în oraș, și în special cu semaforizarea care se modernizează în acest moment în orașul Mediaș, a fost o întâlnire extrem de utilă. Am prezentat astăzi obiectivele acestui proiect, și anume creșterea atractivității transportului public și a procentului de utilizare a acestui mod de transport, în cadrul distribuției modale a deplasărilor, eficientizarea transportului public prin reducerera timpilor de călătorie și creșterii numărului de utilizatori, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a poluării, inclusiv a celei sonore, reducerea numărului de accidente și creșterea siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic. De asemenea, am prezentat toate lucrările care au fost incluse în acest proiect de anvergură, și anume reabilitarea rețelei de transport public electric pe 19 kilometri, au fost înlocuite cablurile de alimentare, linia de contact, inclusiv elementele de susținere și stâlpii degradați. Extinderea rețelei de transport public electric în cartierele Moșnei și Stadionului s-a realizat pe 14 kilometri, incluzând și realizarea a două platforme de întoarcere. De asemenea, au fost incluse câteva lucrări extrem de importante pentru Mediaș și anume reabilitarea a trei poduri, a pasajului peste calea ferată, modernizarea și extinderea sistemului de ticketing, modernizarea a trei stații pentru călători dotate cu sisteme de informare și supraveghere video, realizarea sistemului de management al traficului. Consider că astfel de întâlniri sunt extrem de utile atât pentru noi, cei care lucrăm în administrația publică locală, cât și pentru toți medieșenii“, a declarat primarul municipiului Mediaș, dl. Gheorghe Roman.

