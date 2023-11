Antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a fost declarat de Gazeta Sporturilor cel mai bun tehnician al turului sezonului regular din Superliga.

Echipa sibiană este neînvinsă de 12 etape de Superliga și de 15 jocuri oficiale, iar Măldărășanu are o cotă în creștere și poate deveni o țintă tentantă pentru granzi.

În urma unui sondaj realizat pe siteul GSP, Marius Măldărășanu a primit 39% din cele 9806 voturi exprimate, fiind astfel desemnat cel mai bun antrenor din turul sezonului regular. Tehnicianul Rapidului, Cristiano Borgodi a fost al doilea, cu 31% din voturi.

”Omogenitatea este atuul nostru”

Antrenorul Sibiului spune că succesul echipei din prima parte a sezonului s-a datorat doar muncii.