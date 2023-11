Un tren de călători care circula cu viteză normală s-a ciocnit cu un utilaj de deszăpezire în apropierea Gării Howard din Chicago, Illinois, joi, 17 noiembrie. În urma impactului, 38 de persoane au fost rănite, dintre care două grav, transmite Digi24.

Accidentul a avut loc în jurul orei locale 10:30 (18:30, ora României). Trenul, care circula pe linia de metrou nord-sud, a intrat în coliziune cu utilajul de deszăpezire care se afla pe aceeași linie.

Pompierii au ajuns la fața locului și au început să evacueze pasagerii din tren. Dintre cei 38 de răniți, 23 au fost transportați la spital. Două dintre aceste persoane au fost rănite grav, dar viața lor nu este în pericol.

Cauza accidentului este în curs de investigare.

BREAKING | Chicago Train Crash

-Both trains 🚆 were moving on the same track somehow yellow line and red line!!! The yellow train is a Maintenance train

38 injured

23 went to hospital

3 critical pic.twitter.com/evDVdA2Jud