În runda a 13-a din Liga 3, ACS Mediaș a cedat vineri la Târgu Mureș, scor 0-1, fiind învinsă pe final dintr-un penalty contestat de oaspeți.

Jocul de la Tg. Mureș a fost echilibrat, până ce Mediașul a rămas în inferioritate numerică, în minutul 65, după eliminarea lui Baba. În prelungiri, Tg. Mureș a beneficiat de un penalty controversat, la o intervenție în careu a lui Jica. Penalty-ul a fost transformat de R. Greu și astfel gazdele s-au impus cu 1-0.

ACS Mediaș a căzut pe locul 3 și începe să aibă emoții pentru locul de play-off, pentru că și Unirea Alba Iulia vine tare din spate. Doar liderul Gloria Bistrița pare că și-a acontat deja biletele pentru play-off.

Seria 9 este clar cea mai puternică din Liga 3. ”Această serie este cea mai echilibrată, chiar în ultimii ani nu am mai văzut una așa de echilibrată, sunt rezultate foarte strânse. Trebuie să ne analizăm fiecare pas, mai avem două jocuri în acest an și trei anul viitor. Seria bună pe care am avut-o s-a datorat și programului favorabil, trebuie să fim realiști. Acum urmează reversul și este mai greu, sunt și terenuri de luptă care nu ne avantajează, pe terenuri grele am avut probleme la fiecare meci” a spus antrenorul medieșenilor, Mihai Ianc.

Din sezonul regular mai sunt de disputat cinci etape. Primele patru clasate vor intra în play-off cu punctajul total acumulat.

