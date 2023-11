Învinsă vineri seara la Tg Mureș, scor 0-1 după un penalty dictat în prelungiri, echipa de Liga 3 ACS Mediaș reclamă vehement arbitrajul lui Cristian Codrea din Baia Mare.

Antrenorul echipei ACS Mediaș, Mihai Ianc a atacat public arbitrajul din jocul pierdut vineri, scor 0-1 la Tg. Mureș, în meci din etapa a 13-a Ligii a III-a. Tehnicianul a reclamat faptul că echipa sa a primit galbene cu nemiluita, a reclamat eliminarea lui Baba din repriza secundă, dar și penaltyul primit de gazde în finalul jocului, care a dus la marcarea unicului gol al jocului.

Partida de la Tg. Mureș a fost oficiată de centralul Cristian Codrea (Baia Mare), ajutat la linii de Ștefan Daniel Lar (Baia Mare) și Cristian Mureșan (Cavnic), în timp ce observator de arbitri a fost Lajos Fodor (Odorheiu Secuiesc).

Mihai Ianc spune că nu a fost vorba de penalty în prelungiri, ci de un fault în atac. ”A fost fault în atac cât casa și domnul arbitru dă penalty, lăsând la o parte maniera. Am făcut toate schimbările forțat, nu am putut să aduc un plus. Mă îngrijorează că după astfel de prestații ale domnilor în galbeni urmează etapa următoare, când ai jucători suspendați, accidentați, ai probleme foarte mari de efectiv. După o astfel de situație, te trezești cu probleme mari de efectiv, asta mă deranjează cel mai mult. Nu este posibil să ne dai atâtea cartonașe galbene la un meci în care echipa noastră și-a văzut doar de fotbal, nu am avut jucător să înjure, să protesteze violent” a explicat tehnicianul.

”Obiectivul nu e nici promovarea, nici play-off-ul”

Oficialul clubului ACS Mediaș anunță că obiectivul din acest sezon nu este promovarea în Liga 2, ci doar construirea unei echipe bune. ”Știam că e o partidă foarte grea, dar băieții au făcut un meci destul de bun, în schimb ceilalți protagoniști ai meciului au fost cei trei jucători în galben, care din prima repriză au avut grijă ca nu cumva să deranjăm. Nu este nicio problemă, vreau să îi anunț pe toți din seria aceasta că ACS Mediaș nu trage nici la promovare, nici la play-off, obiectivul echipei este salvarea de la retrogradare și formarea unei echipe. Astfel, să stea liniștiți și măcar etapele următoare să avem și noi parte de arbitraje echidistante. Arbitrii trebuie să fie corecți, imparțiali, mai ales la Liga 3, unde joacă foarte mulți copii pe teren, ei trebuie să arbitreze în spiritul regulamentelor sportive și al fair-play-ului.” a declarat Mihai Ianc.

Schimbări efectuate forțat

Tehnicianul a schimbat jucătorii care primeau galbene, în speranța de a evita o eliminare. ”Am simțit momentele acestea, nu mă ascund, am scos doi jucători la pauză care aveau cartonașe galbene. Nu i-am scos că nu dădeau randament sau că nu sunt jucători buni, mă așteptam de la pauză la asemenea probleme, văzând și eu și staff-ul meu maniera de arbitraj. Să stea toată lumea liniștită, să își vadă de fotbal, această echipă nu trage la promovare sau play-off, vrem să creștem corect și dacă suntem mai buni și merităm și să luăm puncte, dacă suntem mai slabi și nu merităm, să nu le luăm. Suntem la primele trei luni în fotbal profesionist, suntem o echipă nou promovată, mai avem de crescut” a mai spus Mihai Ianc.

