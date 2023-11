Fiecare dintre noi simte nevoia ca munca să fie răsplătită pe măsura activității, indiferent de domeniul în care profesăm. Avansarea în companie este, de asemenea, la fel de importantă ca și stabilitatea locului de muncă pe care angajatorul o oferă. Cea mai importantă companie de consultanță din Sibiu, Bridge Integrated Customer Services, este una dintre firmele care își prețuiește fiecare angajat și îi oferă un mediu plăcut în care să se dezvolte atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Cristian Gancea este unul dintre angajații care s-a făcut remarcat prin devotamentul său și care a fost promovat, pornind de la postul de identificare video on-line, la Team Leader.

Exemplu de reușită

Cristian Gancea s-a angajat la Bridge Integrated Customer Services în urmă cu cinci ani. După ce și-a încercat norocul în Germania, Cristian s-a hotărât să se întoarcă în România, cu dorința de a-și întemeia o familie și de a-și căuta un loc stabil de muncă. La îndemnul unui prieten, a ales să depună CV la una dintre cele mai mari companii de consultanță din Sibiu.

„Când aveam 20 de ani am plecat în Germania după care am realizat că vreau să îmi fac o familie și m-am întors acasă. În 2019 am ales să mă angajez la Bridge, la insistențele unui prieten. Văzând că de atunci firma se află într-o continuă dezvoltare, mi-am dat seama că aici este vorba despre o companie serioasă și mi-a dat încredere de a rămâne aici, de a face un credit la bancă ca să îmi cumpăr apartament”, povestește Cristian.

Job stabil și bine plătit

Cristian avea doar 24 de ani când s-a gândit să înceapă o carieră de la zero. În 2019, acesta s-a aflat în căutarea unui loc de muncă stabil și cu un salariu generos. Iar după mai multe încercări la alte firme din Sibiu, Bridge Integrated Customer Services s-a arătat ca fiind cea care i-a oferit stabilitate și un mediu tânăr în care să avanseze rapid. Cristian spune că a găsit job-ul perfect.

„Suntem mulți tineri în companie. Un job la Bridge este potrivit pentru toate vârstele. Ceea ce facem noi este foarte simplu. Lucrăm într-un singur program, sunt zece pași ușori care trebuie urmați. Dacă greșim ceva, sistemul ne atrage imediat atenția. Am fost ajutat și de către colegi să mă dezvolt. Pentru a avansa trebuie să fii serios. Dacă dai dovadă de implicare atunci vei fi remarcat și vei putea fi avansat în scurt timp”, povestește Cristian.

Sibianul recomandă un job la Bridge tuturor celor care sunt interesați să lucreze într-un mediu tânăr, în care munca este prețuită. „Elevii și studenții pot și ei aplica pentru un loc de muncă la Bridge. Aceștia pot opta pentru un job part-time, ideal pentru a găsi un echilibru între muncă și studii”, spune Cristian.

Dacă și tu ești în căutarea unui loc ce muncă stabil, unde să ai un program flexibil pentru a putea merge la serviciu atunci când îți dorești, dacă vrei să fii plătit pe măsura competențelor tale și să ai o mulțime de beneficii, ai ajuns în locul potrivit. Bridge Integrated Customer Services angajează 150 de persoane pentru identificare video online, cu training de specialitate. Se cere cunoașterea limbii germane și abilități de bază în IT. Oferă salarii atractive, de la 8.500 lei brut, și un mediu de lucru flexibil, cu posibilități de avansare. Munca se efectuează la birou.

Pentru orice fel de informații, după un mail trimis la hr@bics-srl.com , veți primi un răspuns din partea firmei sau puteți suna direct la numărul de telefon 0722356738. Suplimentar, puteți aplica și prin platforma Ejobs sau chiar pe pagina Facebook Bridge ICS.

Citește și: Cea mai importantă firmă de consultanță din Sibiu face angajări. Salarii de peste 8.500 lei pentru a fi un mic „detectiv”