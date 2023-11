Asociația pentru copil și familie HEART și Asociatia Spitalului de Psihiatrie”DR.GH.PREDA” Sibiu organizează a doua ediție a Galei Caritabile „Mergem Înainte”. Scopul acestui eveniment este de a strânge suma de 25.000 de euro pentru a putea dota o secție a Spitalului de Psihiatrie.

Cele două asociații își doresc să achiziționeze două aparate medicale. „Împreună cu partenerii noștri, BABY CARE SIBIU și Maini Unite, ne propunem să sprijinim secția de recuperare copii a Spitalului Clinic de Psihiatrie Gheorghe Preda, contribuind cu suma de 25.000 de euro pentru achiziționarea a două dispozitive medicale de ultimă generație: un dispozitiv medical pentru activarea musculaturii prin vibrații, respectiv un aparat de electrostimulare pentru recuperarea funcției de înghițire”, se arată într-un comunicat de presă.

Medicul Luca Silvia a explicat importanța celor două dispozitive care ar urma să fie achiziționate în urma galei organizate la Sibiu. „Tehnologia avansată a acestor dispozitive aduce o contribuție semnificativă în facilitarea procesului de recuperare, oferind o abordare precisă și adaptată nevoilor specifice ale fiecărui pacient. Atât Galileo, care stimulează activarea musculaturii prin vibrații, cât și Vitalstim, care ajută la recuperarea funcției de înghițire, reprezintă noutăți pentru sistemul de recuperare pediatrică din România și am fi onorați să le punem în slujba pacienților noștri. Aceste instrumente inovatoare nu doar că reprezintă un pas important în asigurarea unei îngrijiri de calitate, dar și contribuie la îmbunătățirea calității vieții celor mici”, declară Dr. Luca Silvia, Medic Șef Secție Recuperare NPM Copii.

Seara va fi una de neuitat, plină de momente magice și de invitați speciali, precum Radu Nechifor, Ioana și Sânziana Ștefan, Trupa Dream Catchers, Rise Up Academy of Dance și Andreea Bogdan.

Accesul la eveniment se realizează printr-o donație simbolică de 350 lei/persoană, în contul:

Asociația pentru Copil și Familie HEART: RO16INGB0000999907913786, deschis la Banca ING BANK

„Anul trecut, am organizat prima ediție a Galei Caritabile în beneficiul Asociației BABY CARE SIBIU, pe care am numit-o ”Dăm Startul în Viață”. Am reușit, prin puterea oamenilor și dărnicia companiilor, să strângem suma de 20.000 de euro cu care am achiziționat sistemul de monitorizare funcții vitale Philips IntelliVue MX750 care salvează vieți la Maternitatea din Sibiu. Am hotărât să nu punem granițe binelui și să “Mergem Înainte”! Gala “Mergem Înainte” nu o să fie doar un eveniment despre caritate, ci un eveniment care reunește comunitatea pentru a face posibilă schimbarea reală în viețile copiilor care au nevoie de recuperare. Vă așteptăm să vă alăturați pentru a crea împreună o poveste de succes în lupta pentru primii pași și zâmbetul lor”, a declarat Liliana Tempean, organizatoarea evenimentului.

Detalii Eveniment

Data: 24 noiembrie 2023, Ora: 18:00

Locație: Royal Ballroom By Hilton Sibiu, Restaurant Hilton Sibiu

Contact organizator: Liliana Tempean, 0746937154, e-mail: liliana.tempean@yahoo.com.

https://www.facebook.com/asociatiaHEARTsibiu

Dress Code: elegant, potrivit unei gale

Ai aflat că