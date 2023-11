Mihaela Vosganian este autoarea conceptului și a muzicii proiectului „My Planets’ Interferences?!”, un spectacol live & virtual care încheie festivalul Minunata Muzică Nouă / Brave New Music 2023.

Arta întâlnește din nou tehnologia pe scena Sălii Thalia, sub auspiciile festivalului Brave New Music, iar angoasele prezentului lasă loc încrederii într-un viitor mai bun. Sâmbătă, 18 noiembrie 2023, ora 19.00, Filarmonica de Stat Sibiu invită publicul curajos să ia parte la spectacolul „My Planets’ Interferences?!”, un proiect interactiv care alternează lucrări cu soliști interpretate live și lucrări multimedia din ciclul „Into My Planet”. Conceptul reprezintă alienarea omului contemporan care oscilează între perspectiva cotidiană a unei stări de scindare/alienare interioară, într-o societate terestră amenințată de distrugere, și speranța sau/și evadarea într-o altă realitate (spațialitate) multidimensională, diferit planetară.

asCULTă:

„Never Ending” (flute, voice & live electronics, dans) – soliști: Ana Chifu, Mihaela Vosganian, Sofia Sitaru

„Martian” (multimedia)

„Reverberations” (percuții, fagot, mediu electronic, dans) – soliști: Mihaela Vosganian, Maria Chifu

„MetaMorpho(Eu)sis” (flaute, percuții tradiționale) ­ soliști: Ana Chifu, Mihaela Vosganian

„Jupiterian” (multimedia)

„Dialogue” (fagot, percuții) – soliști: Maria Chifu, Mihaela Vosganian

Biletele pot fi achiziționate online pe iabilet.ro sau direct de la casieria Filarmonicii, la prețul de 30 lei. Elevii, studenții și pensionarii beneficiază de o reducere de 50%.

Echipa proiectului:

Inter-art Contemporary Music & Dance Group

Muzică & concept – Mihaela Vosganian

Regie & multimedia – Armine Vosganian

Coregrafie: Liliana Iorguescu & Sofia Sitaru

Soliști: Ana Chifu (flaute), Maria Chifu (fagot), Mihaela Vosganian (percuții, voce, live electronics)

Dans: Sofia Sitaru

Multimedia Team on Video

Regie film – Armine Vosganian

Coregrafie – Liliana Iorgulescu

Dans – Liliana Iorgulescu, Andreea Duță, Vlad Troncea

Scenografie virtuală – Ciprian Făcăieru

Cinematografie – Cristian Vlădescu

***

Cea de a IV-a ediție a festivalului Minunata Muzică Nouă / Brave New Music se desfășoară în perioada 13-18 noiembrie 2023. Festivalul este organizat de Filarmonica de Stat Sibiu cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu. Proiect cofinanțat de Primăria municipiului Sibiu prin Agenda Culturală 2023.

