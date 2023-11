Într-o recentă recunoaștere internațională, prestigioasa publicație britanică The Standard a inclus Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac într-un top mondial al atracțiilor turistice de iarnă. Această distincție subliniază unicitatea și atractivitatea acestei destinații românești, care se pregătește acum pentru sezonul de iarnă 2023-2024.

Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac se alătură astfel unei liste impresionante de experiențe de iarnă, care includ sejururi în zone muntoase izolate din Islanda, aventuri în căutarea lui Moș Crăciun în Finlanda, croaziere în sălbăticia norvegiană și călătorii pe continentul alb în Argentina. Aceste experiențe, variate și pline de aventură, oferă oportunități unice pentru observarea faunei sălbatice și a fenomenelor naturale precum aurora boreală.

Jurnaliștii britanici au evidențiat Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac ca fiind o experiență de neuitat, integrată într-un pachet turistic ce include vizite în orașe medievale pitorești din România, explorarea Castelului lui Dracula de la Bran și aventuri în Munții Harghitei. Ultima noapte a acestui sejur unic se petrece în camerele Hotelului de Gheață, accesibile doar cu telecabina, oferind o experiență memorabilă în inima Munților Făgăraș.

Pregătirile pentru noul sezon la Hotelul de Gheață Bâlea Lac sunt în plină desfășurare. Echipa proiectului așteaptă condițiile meteorologice ideale pentru a începe construcția celui de-al șaptesprezecelea hotel de acest gen, o structură inedită ce a devenit un simbol al iernii în regiune.

“Vă informăm cu mare bucurie că am început pregătirile pentru startul sezonului 2023-2024 al proiectului Hotel of Ice Bâlea Lac. Avem încrederea că, atunci când condițiile meteorologice vor fi potrivite pentru acest demers și straturile de zăpadă și gheață de la Bâlea Lac vor fi suficient de groase, vom putea începe ridicarea celui de-al șaptesprezecelea Hotel de Gheață, construcție inedită ce a devenit, în ultimele decenii, un adevărat simbol al sezoanelor de iarnă în cea mai cunoscută căldare glaciară a Munților Făgăraș. Chiar dacă mai sunt încă de rezolvat destul de multe chestiuni organizatorice și nu lipsesc nici unele incertitudini independente de planurile și dorințele noastre, am reușit crearea unei strategii pe care ne-o dorim pusă în practică, astfel încât să putem aduce un număr cât mai mare de turiști străini în România, o nouă bucurie celor care ajung în iarna aceasta la Bâlea Lac. Deși există încă multe provocări organizatorice și incertitudini, strategia pusă la punct are ca scop atragerea unui număr cât mai mare de turiști străini în România, aducând astfel o nouă dimensiune turismului de iarnă în țară” transmit oragnizatorii.