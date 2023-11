Alexandru Constantin Chituţă a fost distins cu Diploma Ambasadei Japoniei în România pentru “contribuția remarcabilă adusă la promovarea înțelegerii reciproce și a prieteniei dintre Japonia și România”.

Diploma a fost oferită de Excelența Sa dl. Hiroshi Ueda, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în România în cadrul expoziției Celebrități din lumea plutitoare ce a fost organizată la Muzeul Etnografic din Cluj-Napoca.

Alexandru Constantin Chituţă a declarat: ,,Am fost onorat ca astăzi la Cluj-Napoca, ES. Hiroshi Ueda să îmi înmâneze diploma Ambasadei Japoniei în România pentru proiectul început în 2019 de expunere și promovare a stampelor și culturii japoneze. Împreună cu colecționarul George Șerban am organizat în acești 4 ani 16 expoziții cu cataloagele aferente. Sibiu, București, Iași, Oradea, Galați, Suceava, Brașov, Timișoara, Bușteni, Baia Mare și Cluj Napoca sunt orașe care au găzduit aceste expoziții care au avut suportul și implicarea Ambasadei Japoniei în România, a domnului Constantin Chiriac și a Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, a doamnei Gilda Lazăr, director JTI și a domnului Marian Clinci, director Dinamica. 16 expoziții cu 16 cataloage și un număr de peste 400.000 vizitatori. Este, cred, cel mai important proiect expozițional – cultural diplomatic din țara noastră.

Anul trecut am deschis cu prilejul Zilei Naționale a Japoniei o expoziție la Muzeul Național Brukenthal și în anul 2019 am expus în premieră la Sibiu stampe japoneze. Proiectul va continua și în 2024 cu o extraordinară expoziție cu Samurai, o altă premieră. De asemenea, în acest an la București, în prezența a peste 25 de ambasadori am organizat prima expozișie cu stampe Meiji din țară noastră. În ediția SCAF din acest an, de asemenea, Ambasada Japoniei a fost partener, implicându-se activ.

Îi mulțumesc Excelenței Sale domnului Ambasador pentru prietenie, implicare și suport”.

