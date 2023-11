Peste 30 de familii dintr-un bloc social de pe strada Lazaret din Sibiu au rămas fără curent, după ce locatarii nu au putut să plătească mai mult de 0.80 de lei pe kilowat. Astfel, toți cei care locuiesc în blocul respectiv au fost lăsați fără curent electric începând de luni, 20 noiembrie, ei având contor comun.

Vârstnici, persoane cu dizabilități și alte persoane vulnerabile au rămas în prag de iarnă fără electricitate, după ce Electrica le-a tăiat curentul. Administratorul blocului explică de ce s-a ajuns în această situație critică pentru cele 30 de familii.

„Acum un an și câteva luni nu a fost emisă nici o factură și ulterior a venit o factură imensă după opt luni de zile. În blocul respectiv sunt foarte multe persoane cu ajutor social și în blocul respectiv, care aparține de Urbana, este doar un singur contor. Cei de la Urbana ar fi trebuit să facă și ei contoare individuale pentru fiecare apartament. Pe de altă parte, cei de la curent facturează cu mai mult decât este prețul plafonat, adică 0.80 lei. Dacă nu ai consum peste 150 de kilowați, nu trebuie să îți factureze mai mult. Facturile au fost emise cu o valoare mai mare de 0.80. Eu nu am putut încasa mai mult de 0.80 lei pentru că prețul este plafonat și sunt persoane cu ajutor social. Așadar, s-a strâns o sumă foarte mare, de 30.000 de lei și în final au venit și au tăiat curentul. Am făcut nenumărate reclamații și le-am spus care este problema dar nu am primit niciun răspuns. Cei de la Urbana nu vor să se ocupe. Spun că asociația trebuie să răspundă, cu toate că ei ar fi trebuit să pună contoare individuale și locatarii nu au de unde să plătească”, spune administratorul blocului.

O altă locatară din bloc susține că a plătit taxele la zi, dar chiar și așa a rămas fără curent electric. „Ne-au deconectat de la curent pentru că cei de la Electrica au emis niște facturi cu un tarif foarte mare, un tarif la 2 lei. Persoana care strânge taxele a spus că nu i se permite să tarifeze mai mult de 0.80 de bani pe kilowat. Noi am plătit taxele la zi. Nu știm ce să facem”, sune o locatară.

Răspunsul conducerii Urbana

Conducerea SC Urbana a transmis un răspuns prin care susține că a demarat procedura de racordare și contorizare individuală a locuințelor.

„Urbana SA administrează si acest imobil în care sunt 32 de garsoniere cu destinație locuințe sociale. Toți chiriașii Urbana încheie contracte individuale cu furnizorii de utilități. Asociația de locatari din Sibiu str. Lazaret nr.14 a încheiat un contract de furnizare energie electrică cu Electrica Furnizare în condițiile asupra cărora Urbana SA nu are nici o influență. Tarifarea consumului s-a făcut conform OUG 27/2022 cu modificările și completările ulterioare.

Negocierea plăților precum și tarifele practicate cad exclusiv în sarcina părților contractuale (asociație de locatari/chiriași și furnizorul de utilități). Urmare a discuțiilor purtate la sediul societății în data de 05.09.2023 cât și ulterior telefonic cu asociația de locatari și dorind să reglementăm cât mai rapid situația, Urbana SA a demarat procedura de racordare și contorizare individuală a locuințelor de la această adresă astfel încât fiecare apartament să poată să își încheie contract individual de furnizare a utilităților. Această lucrare amplă

presupune un nou branșament fiind estimată la 200.000 lei”, transmite conducerea SC Urbana Sibiu.

