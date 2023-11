Aeroportul Internațional vrea să atragă companiile aeriene să readucă la Sibiu cursele suspendate, dar și să se deschidă rute spre noi destinații.

Aeroportul Internațional Sibiu R.A. a gândit o nouă politică comercială și vrea să ofere scheme de stimulare companiilor aeriene pentru a opera mai multe zboruri din orașul de pe Cibin. Consilierii județeni vor vota, în ședința de la finalul lunii noiembrie, această politică.

„În contextul modernizării și dezvoltării infrastructurii aeroportuare, obiectivul aplicării unor astfel de scheme de stimulare acordate companiilor aeriene îl reprezintă creșterea veniturilor obținute din activități aeronautice și non-aeronautice, concomitent cu creșterea profitabilității, dar și diversificare a riscului, contribuind la creșterea durabilă a volumului de pasageri, având ca rezultat final dezvoltarea sustenabilă a aeroportului și plus valoare pentru județul Sibiu în calitatea sa de autoritate tutelară”, se arată în referatul de aprobare privind aprobarea politicii comerciale a aeroportului.

Patru scheme de stimulare vor fi create, respectiv: în vederea deschiderii de noi rute, în vederea redeschiderii rutelor suspendate, în vederea creșterii traficului de pasageri și în vederea deschiderii unor rute sezoniere.

Schema de stimulare în vederea deschiderii de noi rute are ca scop stimularea companiilor aeriene în vederea deschiderii de noi rute spre destinațiile eligibile evaluate având la bază o serie de criterii de eligibilitate. Pentru rutele nou deschise și operate de pe Aeroportul Internațional Sibiu se aplică o serie de discount-uri pe o perioadă maximă de 36 de luni de la începerea efectivă a operării, astfel: tarif de aterizare/tarif de pasager: 75% în primul an, 50% în al doilea an și 25% în al treilea an.

Schema de stimulare pentru redeschidere de rute suspendate are ca scop stimularea companiilor aeriene în vederea redeschiderii unor rute suspendate spre destinațiile eligibile, evaluate în baza criteriilor de eligibilitate. Pentru cursele suspendate și redeschise și operate de pe Aeroportul

Internațional Sibiu se aplică pe o perioadă de 12 luni de la începerea efectivă a operării, astfel: tarif aterizare/tarif pasager: 50%.

Schema de stimulare în vederea creșterii traficului de pasageri are ca scop stimularea companiilor aeriene care operează rute regulate pe Aeroportul Internațional Sibiu în vederea creșterii volumului de pasageri. Schema de discount acordată pentru creșterea volumului de trafic se aplică pe o perioadă de 5 ani, astfel: tarif pasager: 75%.

Schema de stimulare pentru deschidere de rute sezoniere are ca scop stimularea companiilor aeriene în vederea deschiderii de rute sezoniere spre destinațiile eligibile, evaluate în baza criteriilor de eligibilitate. Pentru deschiderea de rute sezoniere în conformitate cu criteriile de eligibilitate din cadrul politicii comerciale se aplică o serie de discount-uri, astfel: tarif aterizare/tarif pasager: 50%.

Aceste scheme de stimulare, prin care se vor aplica reduceri la tarifele de aterizare și la tarifele de pasageri la o intensitate mai ridică, vor conduce la menținerea atractivității aeroportului și încurajarea companiilor aeriene să opereze la Sibiu.

