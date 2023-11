arhitect Alexandru Găvozdea, lider Sibiu2024

În centrul marilor schimbări stau, uneori, momente mici, dar puternice. Așa a început și călătoria mea – din tumultul protestelor împotriva OUG 13, unde s-au întâlnit voci diverse, strigăte pentru dreptate și visuri de mai bine.

Acolo, în mijlocul străzilor vibrante ale Sibiului, am văzut mai mult decât oameni protestând. Am văzut energia, pasiunea și dorința de schimbare. În acele zile, am întâlnit oameni extraordinari: ingineri, artiști, profesori, toți uniți de un scop comun. Dar, când protestele s-au stins, am simțit că această energie nu trebuie să se risipească în vânt. E nevoie de ceva mai mare, ceva care să dureze și care să ne strângă pe toți.

Așa mi-a venit ideea Sibiu2024. Din dor pentru conversațiile noastre spumoase, pentru ideile extraordinare care prindeau contur, dar se pierdeau în tumultul acelor zile, de tensiunea aceea bună dintre noi. De fapt, dintr-un dor de comunitate.

M-am bucurat să aflu din conversațiile cu mulți dintre cei pe care i-am cunoscut atunci, dar nu doar din acea împrejurare, că nu sunt singurul care are un chef nebun să se închege ceva, de data asta, chiar pentru orașul în care trăim.

Din mai și până acum, a fost o perioadă plină în Sibiu2024, cu discuții, povești, idei și întrebări esențiale, la care am căutat răspunsuri. Fiecare întâlnire a fost un freamăt de idei și de pasiune pentru Sibiu. Ne-am întâlnit cu actori civici, cu cetățeni obișnuiți, cu toți cei care își doreau să contribuie la acest efort comun.

Coperta Planului de oraș Sibiu2024 care se lansează într-un eveniment cu public, pe 4 decembrie

Și, pas cu pas, am construit un plan. Nu doar un document, ci un vis comun pentru un Sibiu mai bun. Un plan care să reflecte energia și diversitatea comunității noastre, să respecte tradițiile, dar să privească spre viitor.

Astăzi, mândru și umil deopotrivă, vă spun că acest plan există. Este rodul muncii noastre comune, o hartă pentru un Sibiu reînnoit, în care fiecare stradă, fiecare parc, fiecare colț al orașului reflectă speranțele noastre pentru o viață mai bună acasă.

Acest plan este dovada că, împreună, putem transforma protestul în progres. Noi, cei din Sibiu2024, credem că voința comunității poate modela orașul.

Pentru Sibiu. Pentru noi toți.

Vă așteptăm pe toți, pe 4 decembrie, de la ora 17.00, la evenimentul de lansare a Planului de oraș Sibiu 2024.

Detaliile evenimentului se găsesc aici: https://fb.me/e/6TXHB9dWJ