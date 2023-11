În perioada 17-18 noiembrie, Sibiu IT Cluster a organizat un hackathon de 24 de ore, în care elevi, studenți și tineri pasionați de tehnologie au lucrat în echipe la proiecte legate de teme precum ecohacking, transport urban, viitorul reciclării sau protejarea biodiversității.

Prima ediție s-a încheiat cu succes. După 24 de ore de lucru intens și mai bine de patru ore de prezentări, în care echipele au adus în fața unui juriu ideile lor, au fost deciși câștigătorii: locul întâi, cu un premiu de 5000 de lei, a fost ocupat de echipa Brukster (în această echipă participanții au 14, respectiv 16 ani, iar proiectul lor TechHub este o platformă inovatoare dedicată școlilor, oferind elevilor o oportunitate unică de a învăța diferite limbaje de programare, reducând în același timp consumul de resurse, în special hârtie). Pe locul doi, cu un premiu de 3000 de lei, s-a situat echipa EcoTech Warriors (cu jocul RecycleQuest, un joc educațional pentru copii, conceput pentru a învăța obiceiuri eficiente de reciclare prin joacă). Pe locul trei, cu un premiu în valoare de 2000 de lei, s-a clasat echipa 403ParkingAccess (echipa a propus o aplicație de parcare, menită să ofere mai multă claritate asupra locurilor disponibile și să fluidizeze traficul). Premiu special a mers la echipa Pulsar (care a venit de asemenea cu o propunere pentru o aplicație de parcare).

Au fost în total 55 de participanți, cu vârste cuprinse între 14 și 30 de ani, o echipă de 12 mentori cu experiență, 10 voluntari și organizatori și 5 membri în juriu (format din oameni tehnici și de business din companiile locale de IT). Evenimentul a fost cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu și a avut loc în spațiul de la EduHub, pus la dispoziție de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Atmosfera a fost una plină de energie, participanții au fost foarte dedicați, au susținut prezentări care au impresionat juriul și organizatorii, iar competiția a fost foarte strânsă.

Daniel Hunyadi, coordonatorul inițiativei „Open Your Mind”, în cadrul Sibiu IT Cluster: „După prima ediție este clar că un astfel de hackathon aduce o valoare adăugată comunității IT din Sibiu. E o oportunitate foarte bună pentru tinerii pasionați de tehnologie să-și exerseze diferite abilități, precum cele de lucru în echipă, cele de prezentare, de gestionare a timpului și resurselor, dar și să-și dezvolte o gândire inovatoare. În 2024 plănuim o a doua ediție, cu mai mulți participanți și mentori.”

