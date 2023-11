Organizația Județeană a Tineretului Social Democrat Sibiu și-a ales conducerea. Ședința s-a desfășurat în prezența președintelui Tineretului Social Democrat din România, Alexandru Mihai Ghigiu.

”Ne propunem ca organizația de tineret să devină principalul motor al PSD Sibiu. Îi aștept pe tinerii sibieni care nu sunt, încă, implicați politic să vină la PSD Sibiu, să vadă că avem o echipă dinamică, ce realizează foarte multe acțiuni de ajutorare a sibienilor aflați în nevoie. Am ajutat oameni cărora le-au luat foc casele, ne-am mobilizat pentru a sprijini copii și tineri cu nevoi speciale, care aveau nevoie de tratamente costisitoare. Donăm periodic sânge, am organizat campionate sportive, de fotbal și șah, strângând bani pentru cei fără posibilități materiale. Am organizat dezbateri, la Sala Thalia, pe teme de actualitate, care afectează tinerii din ziua de azi, cum ar fi consumul de droguri și bullyingul. Îi așteptăm pe tineri cu idei și propuneri care să vină în sprijinul lor, inițiative pe care orice administrație publică locală ar trebui să le implementeze. Este important ca tinerii să se implice mai mult, să aibă un cuvânt de spus la următoarele alegeri și să aibă cât mai mulți reprezentanți în toate structurile de conducere administrativ-teritoriale”, spune Florian Giubega, președintele ales al Organizației Județene a Tineretului Social Democrat Sibiu.

”Mă bucur că tot mai mulți tineri se alătură echipei social-democrate, sediul nostru fiind arhiplin la fiecare întâlnire a lor. Îi felicit pentru toate acțiunile desfășurate, îi încurajez să continue și îi asigur de toată susținerea mea”, a declarat deputatul Bogdan Trif, președintele Organizației Județene PSD Sibiu.

