Două întâlniri de lucru au avut loc, în 16 și 17 noiembrie, la Filarmonica de Stat din Sibiu, între managerul instituției, directorul tehnic, consilierul juridic, liderii sindicatului (SAIFS) și reprezentanți ai Blocului Național Sindical și Federației Naționale a Lucrătorilor. O nouă întâlnire va avea loc vineri, 24 noiembrie.

Reprezentanții Filarmonicii au anunțat că au căzut de comun acord cu liderii Sindicatului Artiștilor Instrumentiști din Filarmonica de Stat Sibiu (SAIFS), în urma discuțiilor, asupra faptului că vor încerca să semneze contractul colectiv de muncă până la data de 10 decembrie 2023.

De asemenea, aceștia au transmis că s-au făcut progrese în procesul de negociere și că evoluția este una favorabilă. Sindicaliștii spun că progresele sunt „minore” și că „conflictul colectiv de muncă este în continuare deschis”.

„Chiar dacă suntem deschiși dialogului, iar în două întâlniri am reușit să dezbatem asupra unor puncte din proiectul de CCM, aceste puncte nu reprezintă decât reproducerea unor prevederi din acte normative din domeniul legislației muncii. Punctele cu adevărat importante, nu au fost analizate încă”, au transmis reprezentanții SAIFS. Potrivit acestora, vor trebui analizate și următoarele puncte: repartizarea timpului de muncă pe durata unei zile și norma de muncă aferentă unui an de zile, aspectele referitoare la regimul deplasărilor, situația drepturilor conexe in cazurile care exced normei de muncă, respectiv lista materialelor necesare întreținerii instrumentelor.

O nouă rundă de discuții va avea loc în data de 24 noiembrie.

