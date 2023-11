Președintele lui FC Hermannstadt, Dani Coman a subliniat că jucătorii nu au luat cele mai bune decizii în atac, în remiza de vineri, scor 0-0 cu Poli Iași.

Dani Coman nu îi impută lui Petrișor Petrescu penalty-ul ratat în prelungirile jocului cu ieșenii, când mijlocașul a tras pe lângă poarta lui Silviu Lung. FC Hermannstadt – Poli Iași s-a terminat 0-0 și sibienii au pierdut două puncte mari.

”Se poate întâmpla oricui, au ratat fotbaliști mai mari decât Petrescu, este frustrant să ratezi penalty în minutul 94, dar mergem înainte cu încredere, jucăm cu UTA și sper să câștigăm. Petrescu bate bine și lovituri libere și penalty-uri la echipa noastră, a pus mâna pe minge și nu putea Măldă sau alt jucător să îi ia mingea din mână. A fost penalty clar din punctul meu de vedere. Intrarea lui Fonseca a schimbat oarecum cursul jocului, el a fost în toate acțiunile de atac” a declarat Dani Coman la Digi Sport.

”Nu am făcut un joc foarte bun”

Președintele lui FC Hermannstadt spune că, în ciuda unui joc deloc strălucit, Sibiul a avut ocazii. ”Nu am făcut un joc foarte bun, dar chiar și așa ne-am creat ocazii de a marca. Calitatea antrenorului este să aducă jucătorii în situația de a avea ocazii, noi le-am avut, de acolo, din 16 metri se vede calitatea jucătorului, experiența pe care o are, trebuie să ai tărie de caracter, să iei decizia cea mai bună într-o fracțiune de secundă. Nu am luat cele mai bune decizii în fața porții. Dacă noi suntem bine, putem câștiga cu oricine din campionat, dar e foarte greu să îți îndeplinești obiectivul făcând multe egaluri” a mai spus conducătorul clubului de pe malul Cibinului.

