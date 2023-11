Maria Căldărar a fugit de acasă, din Porumbacu de Jos, în urmă cu un an de zile. 24 noiembrie 2022 a fost ultima zi în care a fost văzută de părinți. Oamenii nu știu unde se află, dacă este în Sibiu ori dacă a părăsit țara, dacă e sănătoasă sau dacă se va mai întoarce vreodată în sânul familiei. Speră însă că, odată cu trecerea timpului, fata va lua din nou legătura cu cei care i-au dat viață.

Povestea Mariei Căldărar este tumultoasă. La începutul anului 2022, pe când avea doar 13 ani, fata a fost răpită de acasă. Totul a fost plănuit de iubitul ei și de familia acestuia. A fost adusă înapoi la domiciliu, dar câteva luni mai târziu a fugit din nou. În luna noiembrie 2022, ea a plecat cu același iubit, iar de atunci nu s-a mai întors. A fost dată în urmărire generală, cu consemn la frontieră, iar părinții au ajuns la culmile disperării. Au făcut apeluri în presă, au purtat discuții cu polițiștii și cu consilieri de la Protecția Copilului, dar fata n-a vrut să mai audă de ei. A explicat motivele pentru care a fugit, câteva luni mai târziu, într-un clip video publicat pe rețelele de socializare.

Răpită și apoi dispărută, Maria a rupt legătura cu părinții

Maria Căldărar are acum 15 ani. Neînțelegerile cu familia au izbucnit în februarie 2022, din cauză că, povestea ea, ar fi fost obligată să se mărite cu un băiat căruia îi fusese „promisă”. Pentru a scăpa, fata a pus la cale o răpire. Iubitul ei, de aceeași vârstă, împreună cu părinții lui, au luat-o de acasă. Autoritățile au intrat în alertă și au început imediat căutările, minora fiindcă găsită, împreună cu băiatul, într-un apartament din municipiul Sibiu.

După câteva luni, în luna noiembrie 2022, Maria a fugit de acasă, din Porumbacu de Jos, iar de atunci nu s-a mai întors. A fost dată în urmărire, însă n-a putut fi găsită.

A trecut exact un an de la data plecării, iar fata n-a mai dorit să vorbească cu părinții și nici să revină în sânul familiei. A explicat de ce a fugit într-un videoclip pe Facebook, spunând că nu a fost luată cu forța de acasă, ci că a plecat de bunăvoie din vina părinților. Minora i-a acuzat atunci pe cei care i-au dat viață că vor să obțină bani de pe urma ei, dar și că ar fi bătut-o.

Mama fetei: „Nu știm dacă mai e în țară. Ce părinte ar rezista să nu comunice cu copilul lui?”

La un an de la plecarea fetei de acasă, părinții ei încă speră că se va întoarce. Vor să știe că e bine, că e sănătoasă și că are ce mânca. Se tem că nu o vor mai vedea niciodată și nu știu la cine să apeleze. „Nu s-a mai întors acasă. Într-un an de zile noi nu am văzut-o deloc. Ne-a sunat după 10 luni, cu număr ascuns. Nu vrea să vorbim pe cameră, nu vrea să ne răspundă, să ne spună unde e. I-am auzit vocea o singură dată în timpul ăsta. Ne-a zis că e bine, zice că vrea să rămână cu băiatul. Nu știu dacă zice asta din suflet sau dacă e obligată să vorbească. Nu știm dacă e în Sibiu, dacă e ieșită din țară. Eu mă întreb, ca mamă, cu ce trăiesc copiii ăștia de un an de zile? Sunt doi copii până la urmă. Am luat legătura cu părinții lui, dar ei zic că nu știu nimic. Cine întreține doi minori? Sunt îngrijorată! A rupt legăturile cu toată lumea, nu a mai vorbit cu rudele, cu prietenii, s-a rupt de toată lumea. Pare că e ascunsă de restul lumii”, a spus mama fetei.

Femeia spune că, din cauza stresului și grijilor, tatăl fetei s-a îmbolnăvit. „Săptămâna trecută tatăl ei a făcut un preinfarct din cauza supărării. Este foarte bolnav. Ea nu știe acest lucru, nu am putut să o contactăm să-i zicem”, a adăugat mama Mariei.

În ceea ce privește acuzațiile care li s-au adus, aceasta spune că este dispusă să meargă în instanță pentru a dovedi că nu au tratat-o rău pe fiica lor. „Ni s-au adus niște acuzații foarte grave. S-a spus că noi, părinții, ne-am vândut copila. Vrem să vină în fața instanței și dacă suntem vinovați, să se aplice legea! Vrem să știm că fata e bine, să ne spună ea că e bine. Să nu poți comunica cu copilul tău, eu nu știu ce părinte ar rezista. E dureros să nu știi ce face copilul tău”, a spus mama Mariei.

Părinții fetei fac din nou un apel public și le cer persoanelor care o vad pe Maria Căldărar să anunțe poliția.

