Atacantul echipei FC Hermannstadt, Gabi Iancu acuză lipsa de șansă în meciul cu Poli Iași, scor 0-0 și speră ca echipa să se revanșeze în etapa următoare, cu UTA.

Gabi Iancu spune că a ratat în carieră un penalty mult mai important, astfel că este alături de colegul său, Petrișor Petrescu, care a irosit o lovitură de pedeapsă în prelungirile meciului cu Poli Iași, scor 0-0, din etapa 17 din Superligă.

”Noi am fost cu ocaziile, ei cu pasele, am întâlnit o echipă bună, care joacă combinativ, mai puțin în atac, unde nu mi s-a părut că au avut ocazii. Au jucători foarte buni, care au pasat, dar noi am ratat destul de mult și nu am avut șansă. Sper ca ocaziile să se întoarcă la meciul cu UTA și să avem și noi puțin noroc. Am văzut cu suporterii erau supărați la final, dar se poate întâmpla oricui, eu am ratat un penalty cu mult mai important decât acesta și sunt alături de Petrescu. Mergem la UTA să câștigăm și să ne menținem acolo sus, am ratat victoria, dar sperăm să se încurce și celelalte echipe” a declarat Iancu la Digi Sport.

Lupta pentru play-off este una foarte strânsă de la locul 4 în jos. ”Este o luptă foarte strânsă, poți să faci două egaluri și să fii întrecut de 2-3 echipe care sunt pe locul 12 și să îți ia locul. Nu e o diferență mare și ne batem mai multe echipe pentru locurile din play-off. Jucătorii tineri sunt destul de maturi, Jipa a jucat foarte bine în prima repriză, s-a zbătut, nu a arătat ca un junior în teren” a spus Gabi Iancu la flash-interviurile de la finalul meciului cu Poli Iași.

