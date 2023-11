Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu deschide magia printr-un program special dedicat întregii familii. Sibiu Magic Show va avea loc anul acesta în perioada 6 – 11 decembrie și reunește în premieră națională artiști din Argentina, Germania, Marea Britanie, Spania și România, într-un program captivant, cu spectacole de magie, iluzionism, baloane de săpun, stand-up comedy, dar și ateliere de magie pentru copii.

„Deschidem magia la Sibiu! Țin să mulțumesc în mod special Primăriei Sibiu pentru contribuția esențială în derularea acestui eveniment! Cu siguranță nu am fi putut organiza acest festival dacă Primăria nu ar fi găsit o soluție la efectele negative generate de Guvern prin emiterea OUG90 la finalul lui octombrie. Suntem norocoși să fim la Sibiu unde cultura e o tradiție ce se respectă. Decembrie este luna cadourilor și vă aducem în dar bucuria de a fi împreună ca o comunitate. Lăsați-vă purtați, așadar, într-o lume în care imposibilul devine posibil, aici la Sibiu Magic Show!”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului „Gong”.

Program Sibiu Magic Show | 6 – 11 decembrie 2023

miercuri, 6 decembrie, ora 17:00

sâmbătă, 9 decembrie, orele 10:00 și 12:00

workshop pentru copii cu vârsta între 6 și 12 ani

Teatrul Gong, Sala Studio

Magia din spatele magiei/ The magic behind the magic

cu Eduard și Bianca Malița (ROU)

durata: 1h

preț bilet: 24 de lei, tarif unic nereturnabil

Acest atelier îi invită pe cei mici în culisele unui spectacol de magie. Eduard și Bianca vor dezvălui o parte din secretele acestei arte, promovând o gândire logică și creativă în rândul copiilor. În cadrul acestui atelier cu adevărat magic, cei curioşi îşi vor testa imaginaţia confecţionându-şi propria recuzită pentru trucuri și numere simple de iluzionism folosind obiecte de uz zilnic.

miercuri, 6 decembrie, ora 18:00

joi, 7 decembrie, ora 12:00

spectacol nerecomandat celor cu vârsta sub 4 ani

Teatrul Gong, Sala Etaj

Fantastic Magic Show

cu Magicianul Christianis (ROM)

durata: 50 min.

preț bilet: 24 lei, tarif unic nereturnabil

Fantastic Magic Show este unul dintre cele mai apreciate spectacole de magie pentru copii, din România. Spectacolul de la Sibiu, susținut de Magicianul Christianis, vă va introduce într-o lume fantastică care surprinde prin apariții și dispariții misterioase, iluzii comice și multiplicări. Va fi o feerie magică, ce va încânta prin eleganță și rafinament.

miercuri, 6 decembrie, ora 19:00

joi, 7 decembrie, ora 10:00

spectacol nerecomandat celor cu vârsta sub 6 ani

Teatrul Gong, Sala Parter

Mistere Magice / Magic Mysteries

cu Julius Frack (GER)

durata: 1h

preț bilet: 24 lei, tarif unic nereturnabil

Având o vastă experiență internațională, carismaticul magician Julius Frack a dezvoltat numere de iluzionism originale, la cele mai înalte standarde.

Julius poate crește portocale într-un portocal, poate citi gândurile publicului și poate face să leviteze obiecte dintre cele mai diverse. Prin numerele lui de magie, își poartă publicul într-o aventură fascinantă în viitor, în lumea magiei digitale.

joi, 7 decembrie, ora 18:00

vineri, 8 decembrie, ora 12:00

spectacol nerecomandat celor cu vârsta sub 4 ani

Teatrul Gong, Sala Etaj

Evoluția magiei / The Evolution of Magic

cu Elizabeth Best și Craig Christian (GBR)

durata: 45 min.

preț bilet: 24 lei, tarif unic nereturnabil

Pregătește-te pentru o experiență extraordinară și de neuitat!

Evoluția Magiei duce arta iluziei spre un nou nivel, impresionând publicul de toate vârstele cu o abordare inovatoare și efecte de ultimă generație.

Lasă-te dus într-o lume în care imposibilul devine posibil, unde iluziile vizuale, interacțiunea cu publicul și poveștile pun la încercare limitele imaginației și fuzionează într-o experiență captivantă, care te va lăsa fermecat.

vineri, 8 decembrie, ora 10:00

vineri, 8 decembrie, ora 18:00

spectacol nerecomandat celor cu vârsta sub 4 ani

Teatrul Gong, Sala Parter

Magic Family Show

cu Magicianul Robert Tudor (ROM)

durata: 50 min

preț bilet: 24 lei, tarif unic nereturnabil

Prieteni, copii, părinți, bunici, sunteți pregătiți? Unul dintre cele mai îndrăgite show-uri de magie, Magic Family Show vine în Sibiu cu o serie de numere grozave! Este o experiență pe care nu trebuie să o ratezi! Cei mici și cei mari, deopotrivă, devin ei însăși actorii principali pe o scenă magică, plină de poveste, unde obiectele prind viață, iar animăluțele apar ca prin magie! Misterul și suspansul sunt gata să-i uimească pe cei mari, iar puterile magice oferite copiilor îi vor face pe aceștia să creadă că orice este posibil dacă folosesc cuvinte magice precum „te rog frumos”, „mulțumesc” și multe altele. Vino și bucură-te alături de copilul tău, să împarți cu noi râsete, zâmbete și magie!

sâmbătă, 9 decembrie, ora 11:00

sâmbătă, 9 decembrie, ora 17:00

spectacol nerecomandat celor cu vârsta sub 4 ani

Teatrul Gong, Sala Etaj

Baloane Magice/ Magic Bubbles

cu David Vega (ESP)

durata: 1h.

preț bilet: 24 lei, tarif unic nereturnabil

Baloane Magice este un spectacol pentru toată familia. Numărul impresionant al baloanelor de săpun, alături de momentele amuzante de magie concepute special pentru copii și adulți, aduc inovație și improvizație artei fascinante a spectacolelor cu baloane de săpun. Este cel mai personal spectacol propus de David Vega; cu o experiență de peste 15 ani e unul dintre cei mai buni artiști ai acestei arte din lume. Atât umorul său, cât și spectaculoasele baloanele de săpun aduc zâmbete și admirație tuturor spectatorilor indiferent de vârstă.

sâmbătă, 9 decembrie, ora 18:00

spectacol nerecomandat celor cu vârsta sub 4 ani

Teatrul Gong, Sala Parter

FRIKIS

Cu Niño Costrini și Mina (ARG)

durata: 45min

preț bilet: 24 lei, tarif unic nereturnabil

Niño Costrini este un băiat în toată firea, priceput, răutăcios și absurd în propria lui nebunie. Un țăcănit, spontan și șmecher, care știe să se joace cu publicul și căruia i se permite totul. Un provocator înnăscut, care face din ironie și din propriul sarcasm un mijloc subtil de exprimare, iar din amuzament afacerea sa. Un spectacol care îmbină umorul, cascadoriile de circ, pasiunea și tehnicitatea asigurând, în același timp, un loc special pentru reflecție sub forma unei glume „Ea” este cu siguranță o nebună fără inhibare, „el” este meticulos și mereu atent la tot ce e imprevizibil: „Les Frikis” este un cuplu nebun și excentric de comedianți care ne aduc un spectacol uimitor de magie, circ, cântec și dans, plin de situații haioase și ieșite din tiparele normalității.

duminică, 10 decembrie, ora 11:00

spectacol nerecomandat celor cu vârsta sub 4 ani

Teatrul Gong, Sala Etaj

Cel mai bun magician!? / The best magician!?

cu Bianca și Eduard (ROM)

durata: 45 min.

preț bilet: 24 lei, tarif unic nereturnabil

Tuturor ne plac provocările și mai tot timpul ne dorim să câștigăm sau să fim mai buni decât ceilalți. Dar ce se întâmplă atunci când nu este așa? Ce este mai important? Să fii cel mai bun sau să participi, să dai tot ce poți și să te distrezi, chiar dacă nu câștigi? În spectacolul „Cel mai bun magician” Eduard și Bianca se iau la întrecere pentru a dovedi care dintre ei este mai priceput în ale magiei. Cine credeți că va ieși învingător? Spectacolul cuprinde o mulțime de numere de magie incredibile, dinamice și distractive atât pentru copii, cât și pentru adulți! Momentele sunt interactive, astfel spectacolul este extrem de captivant și amuzant pentru întreaga familie.

duminică, 10 decembrie, ora 18:00

luni, 11 decembrie, ora 13:00

spectacol nerecomandat celor cu vârsta sub 4 ani

Teatrul Gong, Sala Parter

Comedie Magică / Comedy Magic

cu Héctor Sansegundo (ESP)

durata: 50 min.

preț bilet: 24 lei, tarif unic nereturnabil

Comedie Magică este un spectacol care îmbină perfect magia originală cu umorul pentru a surprinde și a entuziasma toți spectatorii. Héctor Sansegundo a jucat în unele dintre cele mai importante teatre și festivaluri din jurul lumii, precum China, Mexic, Japonia sau Argentina.

Ai aflat că