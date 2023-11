După 0-0 cu Poli Iași, antrenorul celor de la FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu consideră că echipa sa a fost lipsită de șansă la ocaziile ratate, culminând cu penalty-ul ratat în prelungiri de Petrescu.

Tehnicianul sibienilor regretă ocaziile irosite în prima repriză a disputei cu Poli Iași, scor 0-0, dar și penalty-ul din prelungiri, când Petrescu a tras pe lângă poartă.

”Un meci din punctul nostru de vedere nu foarte frumos, dar totodată cu foarte multe ocazii, mai ales în prima repriză, am avut şi acel penalty pe final. Jocul nu a fost unul strălucit, se putea și întoarce împotriva noastră la ocazia lor, când a scos Căbuz. Am încercat să urcăm liniile pentru că Iași este o echipă dinamică, are jucători periculoși. Am avut situațiile odată cu intrarea lui Cristi Neguț, dar cred că n-am avut șansă. Au început mai bine ei a doua repriză, dar nu i-am privit de sus, nu se pune problema de asta. Îi felicit pentru parcursul lor pe cei de la Iași, dar trebuia să fim mai preciși în fața porții adverse.”

Măldărășanu le cere elevilor săi să își fixeze ca obiectiv locul 4 și să se uite doar în sus la clasament. ”Într-adevăr, distanța este foarte mică între echipele de la locul 4 în jos. Dacă vrem să fim în play-off, trebuie să ne gândim să fim echipa de pe 4, nu să ne uităm în jos” a spus tehnicianul.

Paraschiv este primul executant al loviturilor de departajare, dar golgheterul Sibiului a fost înlocuit spre final, astfel că Petrescu și-a asumat execuția penalty-ului. ”Paraschiv e primul executant, dacă era în teren, el bătea. De-a lungul timpului Petrescu a marcat goluri din penalty, nu e ușor să ratezi în prelungiri, asta este, mergem mai departe. Puteam avea cu două puncte mai mult, dar asta este, mergem mai departe”, a declarat Marius Măldărăşanu la flash-interviul de la finalul jocului cu Poli Iași.

FC Hermannstadt este neînvinsă de 13 etape și rămâne pe locul 5 în Superliga, cu 25 de puncte din 17 etape.

Ai aflat că