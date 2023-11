CSC Șelimbăr a reușit duminică un punct prețios în deplasare, 0-0 cu Corvinul Hunedoara, rezultat care menține echipa lui Claudiu Niculescu pe primul loc în Liga 2.

Pe un frig pătrunzător și tribune pline, prima repriză a fost una echilibrată, cu puține faze de poartă. Fundașul stânga de la Șelimbăr, Mitrea a părăsit repede terenul fiind accidentat, fiind introdus Alexe. Jucătorul gazdelor, Bradu a avut un șut periculos în minutul 23, puțin pe lângă poarta lui Roșca. Corvinul a presat în final de repriză, Coman șutează din fața careului, balonul ricoșează și trece pe lângă poartă.

Primele două clasate au continuat să arate fotbal cu lingurița și în repriza a doua. Corvinul a avut o șansă bună în minutul 71, când Bradu a reluat cu capul din 6 metri, dar pe direcția lui Roșca. Și tot Bradu trage pe lângă poartă în minutul 82, de la 16 metri. Marius Coman a încercat o execuție pretențioasă din 6 metri și defensiva șelimbăreană a rezistat.

Echipa lui Claudiu Niculescu s-a apărat ermetic în final, când Corvinul a presat în căutarea golului care o putea aduce pe primul loc. S-a terminat 0-0 și Șelimbărul rămâne lider, cu 31 de puncte din 14 jocuri. Echipa lui Claudiu Niculescu va ierna pe primul loc dacă va câștiga joi ultimul meci oficial din acest an, pe Stadionul Municipal, cu CSM Reșița.

Claudiu Niculescu: ”Să terminăm anul cu o victorie”

Antrenorul Șelimbărului, Claudiu Niculescu a fost mulțumit de faptul că echipa a plecat neînvinsă de pe terenul unei echipe redutabile. ”Am realizat ce ne-am propus, am plecat cu un punct care ne ajută să rămânem în fruntea clasamentului, asta este obiectivul. Vrem să scoatem maxim din fiecare meci, am reușit duminică și cu puțin noroc, dar norocul face parte din fotbal. Și lor și nouă ne-a fost greu, terenul nu a fost în condiții foarte bune față de cum era înainte, iar jocul a avut de suferit. Sperăm să câștigăm meciul de joi și îmi doresc să recuperăm jucătorii care au fost indisponibili, ușor, ușor lucrurile intră pe făgaș normal. Mai avem 4 zile în care trebuie să fim foarte concentrați, Reșița este într-o formă foarte bună, jucam pe Stadionul Municipal și îmi doresc să încheiem anul cu o victorie care ne-ar permite să ne consolidăm poziția din clasament și să ne apropiem și mai mult de obiectivul avut, calificarea în play-off” a spus Claudiu Niculescu.

CSC Șelimbăr: Roșca – Palmeș, Lumbu, Crișan, Mitrea (Alexe 14) – Moussinga, Panos – Schieb (Berisha 64), Năstăsie (Monea 55), Hernando (Babovic 90) – Rotund (Soare 55). Antrenor: Claudiu Niculescu

