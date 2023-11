În zilele de 21 şi 22 noiembrie, la sediul Ministerului Culturii a avut loc, conform Regulamentului de organizare a concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 60-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă – la Biennale di Venezia, procedura de selecţie a proiectelor finaliste (Etapa I). Din cadrul comisiei de selecţie face parte şi dl. Alexandru Constantin Chituţă, managerul Muzeului Naţional Brukenthal alături de doamna Ioana Ciocan, Comisarul participării României la cea de-a 60-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă – la Biennale di Venezia, doamna Monica Joiţa, reprezentantul comun al Ministerului Afacerilor Externe şi Institutului Cultural Român, domnul Călin Dan, domnul Călin Stegerean, domnul Branko Franceschi şi domnul Francesco Stocchi.

În cadrul şedinţei, Comisia a primit spre evaluare un număr de 13 proiecte şi a procedat la evaluarea acestora acordând punctaje pentru criteriile prevăzute în art. 6 din Regulamentul de organizare a Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 60-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă – la Biennale di Venezia, publicat pe paginile de internet ale Ministerului Culturii, Ministerului Afacerilor Externe şi Institutului Cultural Român.

În urma centralizării punctajelor acordate de fiecare membru al Comisiei, au fost desemnate următoarele proiecte finaliste (în ordinea alfabetică a titlurilor):

– CE ESTE MUNCA / WHAT WORK IS

– MONUMENTE VII / LIVING MONUMENTS

– TE VĂD PE TINE, VĂZÂNDU-TE PE TINE / I SEE YOURSELF SEEING YOURSELF

Bienala de la Veneţia este unul dintre cele mai prestigioase evenimente culturale internaţionale dedicate manifestărilor artistice din domeniile arte vizuale, arhitectură, muzică, teatru, dans, cinematografie. Fiecare ediţie organizată oferă un melanj eclectic de proiecte artistice reprezentative fiecărei ţări participante.

Participarea României la Bienala de la Veneţia ilustrează un dialog cultural cu lumea artei contemporane internaţionale iniţiat acum mai bine de 100 de ani, când a avut loc prima sa participare la acest eveniment. Prin prezenţa la Expoziţia Internaţională de Artă de la Veneţia, România şi-a câştigat o poziţie respectată pe podiumul internaţional al artei contemporane, artiştii români asimilându-se unui nod cultural format din iubitori ai artei, curatori, colecţionari şi alţi operatori culturali.

Prima ediţie a Bienalei de Artă de la Veneţia a fost organizată în 1895. Debutul României la acest eveniment a avut loc în anul 1907, fiind reprezentată de Fritz Stork cu cele două lucrări expuse: Portretul compozitorului Alfons Castaldi şi Pe gânduri.

Începând cu anul 1938, România deţine propriul Pavilion în Giardini della Biennale, proiectat sub atenţia şi coordonarea lui Nicolae Iorga.

Pavilionul era asimilat unui salon de artă structurat în trei încăperi: un showroom înalt, flancat de două încăperi mai mici. În anul 1962, zidurile despărţitoare au fost demolate, Pavilionul României fiind reconfigurat sub forma unui singur salon spaţios. Prin iniţiativa şi planurile arhitectului Attila Kim, în 2015 s-a revenit la arhitectura iniţială a Pavilionului, fiind gazda proiectului câştigător din acelaşi an – Darwin’s Room, semnat de pictorul Adrian Ghenie.

