Ciprian Faraon, liderul Forța Dreptei, a vorbit la „Ora de Politică” despre principalele probleme pe care le are municipiul Sibiu, despre cum ar putea fi rezolvate și ce proiecte trebuie implementate.

Liderul Forța Dreptei este de părere că lucrurile funcționează în Sibiu mai bine decât în alte orașe din România, însă sunt multe aspecte ce trebuie îmbunătățite în ceea ce privește administrația publică locală. Ciprian Faraon și-a arătat intenția de a candida la Primăria Sibiu încă de la finalul anului trecut.

„Eu consider în continuare că sunt multe lucruri de îmbunătățit în administrația publică locală. (…) Am fost de curând în Călărași. A fost un moment în care am circulat în oraș. Dacă ar fi să compari administrația publică locală de acolo cu administrația publică locală de la noi, i-ai lua în brațe, i-ai felicita, i-ai lăuda continuu. Pentru că, într-adevăr, nivelul de trai de la Sibiu față de nivelul de trai al unor orașe din sudul țării e total diferit. Eu nu pot să înțeleg cum acei oameni nu au făcut nimic, dar nimic în sensul îmbunătățirii traiului. Pe când la Sibiu, nu putem să ne plângem că lucrurile nu funcționează sau nu sunt aduse la un anumit nivel, dar se poate și mai bine. Și eu cred că ultimii ani de zile au fost ani în care ne-am plafonat din toate punctele de vedere. Nu știu dacă e o lipsă de energie, de curaj pentru a dezvolta proiecte mai mari, mai interesante, mai aduse la zi, pentru că, vezi bine, și trendul ăsta, inclusiv cu tot ce ține de de administrație smart, de guvernanță smart, de oraș smart. Sunt activități care trebuiau deja începute, aduse la un nivel mult mai înaintat.

Am fost recent la Congresul Smart City din Barcelona și am luat parte la dezbaterile unor primari ai unor orașe din Europa, dar nu numai din Europa și am rămas uimit de câte lucruri s-au putut face. Ori la noi nici nu s-au început multe dintre ele. Și atunci ceea ce fac acum este să încerc să prezint cetățenilor viziunea mea. Cum văd eu că ar trebui conduse activitățile în Sibiu. Nu încerc să critic pe nimeni. Nu plec de la ideea de a pune la zid pe cineva. Am avut întâlniri cu doamna primar și i-am spus de multe ori că, cu siguranță, sunt lucruri pe care le îmbrățișez din punct de vedere al activității pe care o are în cadrul primăriei, dar sunt și lucru cu care nu sunt de acord, adică transparența și deschiderea mi se pare să fie cele mai constructive într-o relație și mai ales acolo unde oamenii vor să își asume o poziție publică”, a spus Ciprian Faraon la Ora de Politică.

Traficul este una dintre principalele probleme din orașul de pe Cibin, consideră Ciprian Faraon, care crede că s-ar putea rezolva dacă, vreme de câțiva ani, nu s-ar mai dezvolta proiecte imobiliare. În acest timp, administrația locală ar putea pune la punct un amplu proiect de mobilitate.

„Problemele cele mai stridente din punctul meu de vedere, sunt cele legate de circulație, de partea de mobilitate, pentru că eu 20 de ani am locuit în București. Sibian fiind, dar din 1996 până în 2016 activitatea profesională, pregătirea educațională am avut-o în București. Încă din anii respectivi, simțeai cum de la an la an, crește intensitatea circulației, numărul de mașini, poluare etc. Același lucru se vede și acum la Sibiu. Din 2016, de când am venit și până în astăzi, 2023, lucrurile devin tot mai dificile, tot mai greu de suportat în circulație. La început se pleacă cu două vârfuri dimineața, când se pleacă la serviciu sau la școală și după masa, când se întoarce lumea de la serviciu sau de la școală. După care, după un număr de ani, începi să nu mai ai vârfuri. Dacă nu se face ceva, având în vedere și contextul urbanistic, pentru că noi continuăm să ne dezvoltăm, la nivelul orașului Sibiu, apar noi zone rezidențiale, blocuri. Doar în momentul acesta 3 proiecte sunt în faza de PUG aprobat pe zona Independența, zona Flaro, Turnișor. Sunt zone care deja vor aduce populație nouă. Ori populația respectivă va îngreuna și mai mult partea de mobilitate și dacă nu începem să lucrăm mult, mult mai profund pe partea de mobilitate, vom avea o mare problemă.

Eu de multe ori compar inclusiv administrarea unei localități cu administrarea unei companii. În studiile postuniversitare am fost învățați în felul următor. Orice companie și activitate trebuie dezvoltată, până la un punct, după care te oprești, consolidezi ceea ce ai crescut, ce ai dezvoltat, după care începi din nou să dezvolți. Așa e și la nivelul Sibiului. Din punctul meu de vedere, este nevoie măcar de doi sau trei ani de zile de pauză, de dezvoltare urbanistică, astfel încât să putem să întreprindem măsuri reale pentru partea de mobilitate, pentru că altfel noi ne bucurăm de venituri la bugetul local, pentru că până la urmă asta e unul dintre motivele pentru care primăria se bucură de orice nou cartier rezidențial. Aduce plus în bugetul local. Însă, dacă nu știm să mai punem și stop, nu spune nimeni că nu e nevoie de dezvoltatori imobiliari și orașul nu trebuie să se dezvolte, dar sunt momente în care trebuie să mai punem și frână și să începem să lucrăm pe calitatea vieții. Și aici mă refer la partea de mobilitate, pentru că altfel oamenii vor fi foarte dezamăgiți și deja sunt”, a spus Ciprian Faraon la Ora de Politică.

Ai aflat că