Echipa feminină de fotbal AFC Hermannstadt a terminat turul pe locul 3 în Seria B a Ligii a II-a, după ce a avut multe probleme de lot. Căpitanul Maria Constantinescu s-a operat la ligamente, iar portarul Nicoleta Adam și atacantul Denisa Chirilă au avut și ele destule probleme medicale, care s-au resimțit din plin în unele rezultate. Cu 16 puncte din 8 meciuri, AFC Hermannstadt este la doar două puncte de locul 2 ocupat de Olimpia Gherla, cel care ar asigura promovarea, ținând cont că liderul Poli 2 nu are drept de accedere în prima ligă.

”O să mă revanșez față de echipă în retur”

Golghetera echipei în ultimele sezoane, Denisa a marcat și în tur 6 goluri în cele patru meciuri în care a putut juca. A intrat pe teren și accidentată pentru a ajuta și anunță că visul echipei rămâne promovarea în Liga 1.

”A fost un tur minunat, plin cu surprize, cu suișuri și coborâșuri. Este o bucurie să joc fotbal și să fac parte din echipa mea. Toate am arătat pasiune și determinare pe teren și am arătat abilități remarcabile. Din păcate, am jucat doar 4 meciuri din acest tur, m-am accidentat în meciul cu Bihor și am fost foarte dezamăgită că nu mi-am putut ajuta echipa în unele momente. Am fost cu ele acolo, le încurajam de pe bancă. Sezonul acesta a fost unul mai ghinionist, când eram sus, am avut parte de câteva accidentări la echipă. Mari, căpitanul nostru s-a accidentat și s-a operat de ruptură la ligamente, noi i-am promis că o să fim alături de ea în aceste momente. Ea ne lipsește foarte mult, ne motiva și ne încuraja în orice situație. Maria a fost acolo mereu pentru noi, acum e rândul nostru să fim acolo pentru ea și să o susținem. Nico are și ea o problemă la menisc, să sperăm că o să fie bine până la retur. Dar, cu toate acestea ne-am mobilizat și am reușit să terminăm turul pe locul 3. Am reușit să marchez 6 goluri în campionat și 2 în cupă. O să vină returul și o să mă revanșez față de echipă. Sperăm la promovare, dar trebuie să muncim și să tragem tare”.

