Includerea de către britanicii de la publicația The Standard a Hotelului de Gheață de la Bâlea Lac într-un top mondial al celor mai atractive destinații pentru petrecerea vacanței de iarnă a determinat o creștere considerabilă a interesului pentru acesta, turiști din insula de peste Canalul Mânecii, dar și români ori de alte naționalități manifestându-și intenția de a fi oaspeți ai acestui inedit obiectiv în sezonul 2023 – 2024.

Având în vedere popularitatea mondială de care se bucură acest loc, faimă datorată unor aspecte multiple, ce țin de la unicitatea amplasării sale (în căldarea glaciară a lacului Bâlea), ofertele de cazare, masă și de distracție, calitatea serviciilor turistice oferite, precum și includerea obiectivului în pachete turistice complexe, ce oferă oricărui vizitator șansa de a cunoaște România Frumoasă, administratorii societății care clădește Hotelul de Gheață țintesc pentru sezonul ce urmează un număr de 2.000 de turiști straini.

”Hotelul de Gheață, fiind gândit ca un proiect pe marketing turistic – ce determină turiștii străini să ajungă pentru o vacanță în România, mai ales în perioada de extrasezon – reușește, de la an la an, să crească modest dar constant numărul turiștilor străini ce ne vizitează.

Am gândit o serie de pachete turistice, care pot determina turiștii să petreacă un sejur de 4 – 7 zile în țara noastră, oferte în conținutul cărora, pe lângă Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac, se află cele mai importante destinații și obiective turistice din țară.

Ofertele pentru pachetele ce au obiectiv principal Hotelul de Gheață încep pe câteva dintre aeroporturile din țară (București, Cluj Napoca, Sibiu și Brașov), de unde ne preluăm oaspeții pentru a le oferi o experiență de neuitat la noi în țară”, menționează Arnold G. Klingeis, initiatorul proiectului.

Pe aceeași structură se bazează și oferta Cultural Routes Winter Experience in Romania, pe care Historic Cafes Route România o va lansa în ziua de 5 decembrie. „Dorim ca în acest an Moș Nicolae să aducă turiștilor dornici de aventură și această propunere de vacanță în România.

Oferta Historic Cafes Route se adresează atât membrilor celor 47 de rute culturale oficial recunoscute de Consiliul Europei, cât și oricărui operator de turism ce dorește să promoveze aceste inițiative și

destinațiile din țara noastră. Oaspeții ce vor ajunge la noi prin intermediul Cultural Routes Winter Experience in Romania vor avea parte de o vacanță de iarnă specială, cu aventură pe zăpadă, dar și incursiuni

în cultura, tradiția culinară, istoria și natura sălbatică din frumoasa noastră țară.

Dorim ca pachetele cu această ofertă să fie vândute pentru perioada 20 decembrie 2023 – 20 aprilie 2024, dar totul depinde de condițiile meteorologice”, completează initiatorul Proiectului de Marketing Turistic „Hotel of Ice Bâlea Lac”.

Nu doar anul acesta Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac a beneficiat de o atenție deosebită din partea jurnaliștilor britanici. În urmă cu mai puțin de un an, cotidianul The Times nominaliza „hotelul” din inima

Masivului Făgăraș într-un clasament de 25 al celor mai inedite destinații turistice de iarnă din întreaga lume (în afara stațiunilor de schi).

„Menționarea de anul trecut a celor de la The Times, dar și nominalizarea din acest an a jurnaliștilor The Standard, alăturarea Hotelului de Gheață de la Bâlea Lac cu mari și importante destinații turistice de iarnă din lume, nu pot decât să ne onoreze, mai ales că avem convingerea că jurnaliștii britanici au avut de ales dintr-o

„ofertă” foarte bogată.

Reprezentăm România în aceste clasamente neoficiale dedicate atracțiilor turistice de iarnă și mă bucur tare.

Invit turiștii să admire România – avem o țară frumoasă, bogată, cu multe de oferit…”, adaugă Arnold G. Klingeis.

La începutul săptămânii trecute, responasabilii Proiectului de Marketing Turistic „Hotel of Ice Bâlea Lac” au anunțat debutul pregătirilor pentru sezonul cu numărul 17. Hotelul de Gheață a devenit, în ultimele decenii, un adevărat simbol al sezoanelor de iarnă în cea mai cunoscută căldare glaciară a Munților Făgăraș.

Tema proiectului din acest sezon este „Art & Ice”, fiecare încăpere a noului și ineditului hotel urmând a purta numele unui cunoscut artist contemporan. De asemenea, pentru a respecta tema propusă în acest sezon, vom încerca implementarea unei noi strategii referitoare la tehnologia de construcție a obiectivului (schimbare impusă și de necesitatea eficientizării activităților de edificare, dar și de dorința de a crește durata de viață a acestuia) și vom realiza decorul interior inspirați după lucrări de artă modernă. Aspectul exterior al Hotelului de Gheață va fi, de asemenea, schimbat.

În sezoanele de iarnă, Hotelul de Gheaţă , Biserica de Gheaţă şi igluurile s-au construit în căldarea glaciară a lacului Bâlea (în imediata apropiere a Staţiei de Telecabină Bâlea Lac), din „cărămizi” de gheaţă decupate de pe suprafaţa lacului şi zăpadă, întărită ulterior datorită amestecului cu apa şi temperaturilor foarte scăzute.

Atât Hotelul de Gheaţă cât şi Biserica de Gheaţă sunt obiective unice în regiunea centrală şi de sud – est a Europei.

Ai aflat că