Într-un interviu la Ora de Business, un nou produs media al Ora de Sibiu, Andrei Bîrsan, asociat Bridge Integrated Customer Services (Bridge ICS) a spart gheața și ne-a povestit despre cum este să colaborezi cu unele dintre cele mai puternice companii germane din lume, dar și despre oferte de angajare și istoria companiei sibiene.

Andrei Bîrsan, asociat Bridge Integrated Customer Services (Bridge ICS), a vorbit despre înființarea companiei și despre evoluția culminantă a acesteia. „Compania a venit din dorința asociatei mele, fiind legată foarte strâns de România și din dorința de a deschide o filială și de a crește un business în țară. Am început în 2015 cu cinci angajați, iar în 2018 a explodat numărul de angajați când am început o colaborare cu cel mai mare client al nostru și unul din cei mai mari clienți și posibili parteneri comerciali din lume, DHL-Deutsche Post. Până în 2018 noi am lucrat pe diferite proiecte, am început cu cinci angajați, din care, dacă nu mă înșel, cred că mai sunt după atâția ani de zile, vreo trei. În 2018 am început o dezvoltare mult mai susținută, în sensul că am fost nevoiți și ne-am bucurat în acest sens să angajăm 100, 120 de angajați”, a spus Andrei Bîrsan.

Cu ce se ocupă Bridge Integrated Customer Services

Andrei Bîrsan a explicat cu ce se ocupă Bridge Integrated Customer Services, ce servicii oferă și cum pot cei interesați să devină „mici detectivi”. „Este un serviciu pe care Deutsche Post îl pune la dispoziția, prin intermediul nostru, mai multor clienți mari, bănci, firme de asigurări și așa mai departe. Acest serviciu presupune ca în momentul în care cineva, de exemplu, o persoană fizică dorește să și deschidă un cont la o bancă va trebui să fie identificat, iar agentul nostru identifică dacă persoana care solicită deschiderea contului este sau nu cea din care pretinde a fi. Se pun niște întrebări țintă precum „Când ești născut” sau altele”, exemplifică Bîrsan

Cei care vor să facă parte din familia Bridge vor avea parte de un training specializat, în urma căruia vor putea începe identificarea în cadrul job-ului. „Pentru a putea ajunge să faci această identificare, trebuie să parcurgi niște pași într-un training de două săptămâni pe care noi îl organizăm destul de complex. Trainingul se desfășoară timp de două săptămâni în care în care agenții sunt școlarizați, în sensul de a observa elemente de securitate din diversele acte de identitate prezentate, semnalmentele persoanelor. Sunt lucruri care pot fi învățate relativ ușor. Trebuie atenție, trebuie dorința de a învăța ceva nou, de a te transpune în pielea unui polițist de frontieră”.

Bridge angajează. Salarii atractive și program flexibil

Bridge Integrated Customer Services se distinge de restul companiilor de consultanță din Sibiu prin oferirea unui program flexibil, atât part-time, cât și full-time, dar și prin salarii competitive care ajung până la 8.500 lei brut. Cei interesați să devină „mici detectivi” trebuie să cunoască limba germană la nivel conversațional și să aibă abilități de bază în IT.

„Programul la noi este flexibil. Noi încercăm să ne organizăm activitatea destul de flexibil, însemnând part-time, full-time și programe individualizate. Se lucrează în schimburi. Se pot organiza aceste programe flexibile și individualizate, În funcție de necesitățile și nevoile noastre, dar și ale angajaților noștri. Noi oferim ceea ce putem să oferim, nu venim cu promisiuni. Noi stabilim de la început, oamenii știu la ce salariu se pleacă. Suntem undeva la 8.500 de lei brut pentru full time. Sigur, de acolo, în funcție de cum își alege omul programul, se discută ulterior. Există variante de creștere salarială și de promovare pe diferite alte poziții precum team leader, manager pe partea de calitate și așa mai departe”, spune Andrei Bîrsan.

Ai aflat că