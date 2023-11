Directorul CSC 1599 Șelimbăr, Cornel Stănilă a anunțat că decizia de a se juca pe noua arenă din Sibiu a fost luată datorită stării precare a gazonului de la Cisnădie.

CSC Șelimbăr a disputat, până acum, un singur meci oficial pe stadionul Municipal din Sibiu, pe 4 martie 2023, 1-2 cu Dinamo București, în sezonul regular din stagiunea precedentă. Din acest sezon de Liga 2, CSC Șelimbăr și-a disputat jocurile de acasă pe Stadionul Măgura din Cisnădie, după ce, în luna august i-a fost refuzat accesul pe Stadionul Municipal.

Directorul clubului CSC 1599 Șelimbăr, Cornel Stănilă a explicat motivele care au stat la baza mutării jocului pe noua arenă din Sibiu. ”La Cisnădie nu se poate juca, terenul este impracticabil, am fi jucat pe mocirlă. Nu am avut altă soluție decât să apelăm din nou la Stadionul Municipal, am făcut o nouă solicitare conform hotărârii de Consiliu Local și ni s-a aprobat, le mulțumesc pe această cale. În interesul clubul și al echipei s-a luat decizia unei noi cereri către Stadionul Municipal, am găsit deschiderea necesară, am beneficiat și de programul celor de la FC Hermannstadt, care mai joacă acolo abia pe 10 decembrie” a spus Cornel Stănilă.

Antrenorul Claudiu Niculescu va avea serioase probleme pentru a forma echipa de start joi, după ce Hernandez este suspendat, Călin și Mitrea sunt accidentați, iar Crișan, Schieb și Moussinga au contuzii după jocul de la Hunedoara și sunt incerți.

Acces gratuit la Tribuna 2

Clubul CSC 1599 Șelimbăr a anunțat că accesul la Tribuna 2 a Stadionului Municipal Sibiu pentru ultimul joc oficial din acest an, joi, de la ora 14.00, cu CSM Reșița va fi gratuit.

Pentru că gazonul de la Cisnădie este impracticabil, ”călăreții roșii” vor juca pe Stadionul Municipal din Sibiu ultima partidă oficială din acest an, joi, de la ora 14.00, cu CSM Reșița. Biletele cu valoare 0 pentru Tribuna a 2-a se ridică de către doritori joi, începând cu ora 11.00, de la casieria Stadionului Municipal din Sibiu.

Abonații au acces gratuit la Tribuna 1, pe baza abonamentului pe care îl au asupra lor. Meciul CSC 1599 Șelimbăr – CSM Reșița va fi televizat în direct de Digi Sport și Prima Sport. În cazul unei victorii joi, echipa lui Claudiu Niculescu va ierna pe primul loc în Liga 2.

