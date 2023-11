La sfârșitul anului 2022, Muzeul Național Brukenthal a demarat un program de instituire a unui sistem de audio-guide în toate spațiile expoziționale permanente.

Sistemul este implementat în colaborare cu Discover România și va putea fi descărcat pe telefon. Prețul este de 20 de lei și poate fi selectată limba română și engleză, urmând ca în viitor să fie implementat și în limbile: germană, italiană și spaniolă.

Alexandru Constantin Chituță, managerul Muzeului a declarat: „Este un gând mai vechi de a implementa acest audio-guide. Din păcate nu s-a putut implementa acum 5 ani de zile. Am continuat dialogul cu cei de la Discover România care au o colecție vastă de muzee din toată țara. „Lasă muzeul să vă vorbească” este titlul proiectului nostru. Aplicația a fost proiectată cu o interfață prietenoasă și intuitivă de a ghida vizitatorul și utilizatorul audio-guide cu ușurință prin toate funcționalitățile, oferind o experiență plăcută și un acces facil la informație. De asemenea, în cadrul aplicației Descoperă România: O Călătorie Digitală prin cele mai importante muzee, utilizatorii pot descărca și alte informații ale altor muzee sau orașe din România. Am început acest amplu proces la Palatul Brukenthal, Muzeul de Istorie și Muzeul de Istorie Naturală. Din păcate au trebuit în primul rând realizate textele de ghidaj pentru toate spațiile, apoi au trebuit traduse și înregistrate. Lansăm acest proiect acum cu expoziția Capodopere. Este bine știut că Muzeul Național Brukenthal deține un număr considerabil de opere artistice realizate de artiști importanți: Tițian, Rubens, Van Eyck, Hans Memling, Lorenzo Lotto, Lucas Cranach, Caroto, Veronese, Pieter Bruegel cel Tănăr și mulți alții. Fiecare artist și fiecare lucrare are o poveste interesantă și este păcat ca vizitatorul care ne trece pragul să nu le cunoască.

Ghidul expoziției Capodopere cuprinde 40 de lucrări de pictură și sculptură și a fost realizat de doamna dr. Dana Roxana Hrib, director general adjunct al Muzeului Național Brukenthal.

În concluzie, sperăm ca acest nou serviciu, de care Muzeul nostru a fost privat mulți ani, să aducă vizitatorilor o experiență și o cunoaștere a patrimoniului nostru valoros expus.”







