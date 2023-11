„Parsing extravaganza” este titlul celei mai recente expoziții de arte vizuale deschise în urbea noastră, la Atelierul de rame de pe 9 Mai.

Am înțeles că un programator n-ar avea nicio problemă să înțeleagă primul dintre cele două cuvinte, pentru că are de-a face cu „a analiza”. Am încercat să ne imaginăm cum s-ar traduce acest titlu și am ajuns la concluzia că nu poate fi decât un truc folosit de artiști pentru a atrage atenția. Pentru că cine ar putea să analizeze sau să pună sub microscop extravaganța? Noi am încercat doar să o surprindem printr-un reportaj la fața locului, pe care vă invităm să-l vizionați.