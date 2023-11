”DNA să vină să vă ia!” era refrenul brevetat și preferat de așa-zisele forțe de dreapta, unde USR era vârf de lance, susținute de așa-zisa societate civilă din Sibiu. E drept că în fața sediului PSD au fost, pe rând, la manifestații, și membri ai Partidului Național Liberal.

Acum, când prejudiciul este de 1 miliard de euro, dintr-o dată, procurorul de caz (care are în istoric anchete cu condamnări ale unor oameni politici importanți) nu mai este independent, ci este aservit politic, fiind făcute acuzații publice la adresa sa de către lideri politici colegi de partid cu cei anchetați. Nu am auzit nici măcar o șoaptă spusă pe la colțuri de către acei indivizi care se erijau în societatea civilă sibiană foarte implicată și prezentă atunci când trebuia denigrat PSD-ul. Tăcerea lor e absolută acum, când prejudiciul este de 1 miliard de euro, cel mai mare de la Revoluție, până în prezent. Pentru orice om de bun simț este clar că nu puteai comanda doze de vaccin pentru 49 de milioane de oameni, când tu aveai de vaccinat doar 10,7 milioane. Bineînțeles că am glumit atunci când am spus că aveam așteptări de la așa-zișii lideri ai societății civile, care toți sunt sau au fost mufați la banul public al instituțiilor aflate sub conducerea oamenilor politici ”de dreapta” din Sibiu.

Miniștrii useriști ai Sănătății, Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, în complicitate cu premierul Florin Cîțu, au prejudiciat bugetul de stat cu peste 1 miliard de euro. O spun procurorii DNA – Secția de combatere a corupției, în dosarul achiziției de vaccinuri anti-Covid, deschis la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție.

Haideți să ne imaginăm ce s-ar fi putut realiza cu 1 miliard de euro, pe care echipa câștigătoare a lui Florin Cîțu – membru PNL, fost președinte al PNL și fost premier al României -, împreună cu miniștrii USR Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, l-au furat din banii românilor. Ne putem gândi la câteva obiective majore care s-ar fi putut realiza în Sibiu: construirea unui nou spital județean, modernizarea aeroportului internațional, construirea trenului periurban care să facă legătura cu zona industrială Vest a municipiului Sibiu și reabilitarea tuturor drumurilor județene din Sibiu. Vedem vreun lider Rezist în fața sediului USR sau PNL să-și manifeste indignarea? Nu, pentru că, repet, toți sunt conectați la banul public și sunt pregătiți să-i manipuleze pe sibieni sfidând chiar și legile matematicii când susțin că 49 de milioane de cetățeni sunt mai puțini decât 10,7 milioane. Ei continuă să susțină că Florin Cîțu și miniștrii USR au făcut doar lucruri bune pentru români, iar procurorii răi nu înțeleg că justiția trebuie să fie independentă, adică să închidă ochii atunci când cei din spectrul politic de dreapta fură din banul public.

Poate, o să întrebe instituțiile statului și despre ce s-a întâmplat în pandemie la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, unde au fost achiziționate, la prețuri exorbitante, containere second-hand fără nicio dotare, fără sistem de încălzire și aerisire, în care erau consultați și ”cazați” pacienții Covid, iar personalul medical își desfășura activitatea în condiții inumane. Și exemplele din perioada pandemiei pot continua în privința achizițiilor de la Sibiu, la prețuri astronomice, dar și a prostului management al spitalului, aflat în subordinea Consiliului Județean.

Mai în glumă, mai în serios, îi așteptăm pe abonații la banul public care se erijează în opinia publică sibiană, să vină în fața sediului PSD să manifesteze cu pancarte și să spună eventual că PSD este de vină pentru că penelistul Cîțu, cu a lui echipă câștigătoare, și conducerea USR ”au ciordit” 1 miliard de euro.

Lăsând gluma la o parte, suntem convinși că toți sibienii și-au dat seama că în perioada pandemiei guvernarea de dreapta le-a restrâns drepturile, a încercat vaccinarea lor cu forța și i-a închis în case pentru a putea fura în liniște, călcând peste cadavrele românilor morți din cauza Covid sau a lipsei accesului în spitale.

Dacă, cumva, au uitat sibienii lucrurile acestea, ar face bine să-și aducă aminte că, odată cu intrarea la guvernare, PSD a stopat tema vaccinării obligatorii promovată de echipa câștigătoare a lui Cîțu și USR, fiind singurul partid care a avut forța politică și voturi în Parlament pentru a face acest lucru.







