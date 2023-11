Primarul Astrid Fodor a anunţat că sibienii din blocul din Valea Aurie, afectat de explozia din septembrie, s-au întors în apartamentele lor. Experţii aduşi de la Bucureşti, pe banii Primăriei Sibiu, au spus că blocul este sigur.

Expertiza spune că apartamentele sunt sigure, mai puţin cel unde a avut loc explozia

“Inspectoratul de Stat în Construcții a dispus această expertiză legat de rezistența clădirii și dacă este nevoie de lucrări de consolidare. Locatarii au încercat să găsească un expert în Sibiu, nu au reușit. Nimeni nu a vrut să preia această expertiză şi ei s-au adresat Primăriei Sibiu. Și noi, în data de 28, parcă îmi aduceti aminte, am avut ședință de Consiliu Local prin care au aprobat această expertiză. În data de 29 am și încheiat deja contractul cu o firmă din București, care chiar vreau să le mulțumesc că au lucrat foarte rapid. Au venit la Sibiu în următoarea zi la și la un preț foarte decent, au făcut această expertiză, înțelegând situația dificilă în care se află acei locatari. Deci, în urma expertizei, ei au recomandat ca locatarii din zonă să intre în apartamente, exceptând acel apartament care are nevoie de consolidări, apartament unde a avut loc explozia. Expertiza a fost trimisă tuturor organelor competente, începând de la Inspectoratul de Stat în Construcții, ISU, Prefectură și la toți furnizorii de utilități. Acum, locatarii s-au mutat în apartamente. Bineînțeles, au primit și ajutoarele, după ancheta făcută de Direcția de Asistență Socială a Primăriei Municipiului Sibiu”, a explicat primarul Astrid Fodor.

Explozia şi incendiul a avut loc în 24 septembrie pe strada Iazului, urmate de decesul a două persoane.

