Iubitorii de suveniruri inedite își pot cumpăra bancnota de zero euro, făcută special pentru Sibiu, de la Muzeul Național Brukenthal. Bancnota are inscripționat pe față imaginea Pieței Mari, clădirea Primăriei Sibiu, dar și Podul Minciunilor din centrul istoric al orașului. Pe verso, bancnota are imagini Turnul Eifel din Paris și Colosseumul din Roma.

Bancnota de zero euro costă 17 lei și se găsește doar la magazinul Muzeului Național Brukenthal, a precizat pentru Ora de Sibiu, managerul interimar al instituției, Alexandru Chituță.

„Bancnota suvenir de 0 euro Sibiu – Hermannstadt este comercializată în magazinul muzeului începând din luna septembrie. Eurosuvenir România este deținătorul mărcii înregistrate „bancnota suvenir de 0 euro” pe teritoriul României. Proiectul lor își propune să promoveze la nivel european frumusețile de care țările europene se simt reprezentate, într-o manieră uniformă, inedită și elegantă”, a declarat reprezentanta muzeului sibian, Emilia Hasmatuchi.

Suvenirurile de tip bancnotă sunt tipărite într-una din imprimeriile acreditate de către Banca Centrală Europeană, au caracteristici de securitate similare bancnotelor reale si un design unic, atragator, asemanator, dar nu confundabil, cu acestea.

Câteva exemple de utilizări pentru bancnotele de colecție: obiect de colectie pentru numismati, suvenir pentru turisti, promotional pentru antreprenori, cadou pentru prieteni.

