Pregătirile pentru sărbătorirea Zilei Naționale la Sibiu au creat ambuteiaje miercuri dimineață, pe mai multe străzi din Sibiu. Repetițiile pentru paradă au început miercuri la primele ore ale dimineții pe Bulevardul Corneliu Coposu și vor continua până după-amiaza.

Primăria Municipiului Sibiu a anunțat că mai multe străzi vor fi închise în Sibiu pe 29 noiembrie și pe 1 decembrie. Miercuri dimineață au avut loc repetițiile pentru paradă, iar vineri va avea loc parada propriu-zisă care va marca Ziua Națională a României. Șoferii și-au pierdut răbdarea în trafic după ce s-au format coloane de mașini iar mai multe sensuri giratorii au fost blocate.

Reamintim că miercuri, în 29 noiembrie, vor avea loc repetițiile pentru defilarea programată pentru Ziua Națională a României – 1 decembrie. Prin urmare, traficul va fi închis pe bulevardul C. Coposu – Piața Unirii – giratoriu bulevardul V. Milea între orele 08.00 și 12.00. Conducerea Primăriei a precizat că accesul dinspre str. Constituției spre str. Pompeiu Onofreiu va fi permis pentru cei care doresc să ajungă la spitale sau în zona centrală. Strada Berăriei va fi închisă pe tronsonul dintre str. Gimnasticii și bulevardul C. Coposu, iar accesul pe str. Independenței dinspre bulevardul Coposu va restricționat în intervalul menționat. Gh. Lazăr, va fi închisă circulației între str. Pompeiu Onofreiu și bulevardul C. Coposu, în intervalul orar 08.00 – 12.00.

Circulația pe bulevardul Victoriei, tronsonul dintre str. Av. Ilie Măcelaru și str. Șaguna, va fi și ea închisă între orele 08.00 și 12.00 pentru șoferii care se deplasează spre Piața Unirii. Circulația va fi permisă celor care se deplasează dinspre bulevardul Victoriei spre Șaguna.

În același interval orar strada Zaharia Boiu va fi închisă circulației între strada Dr. Stâncă și giratoriul de la Hotelul Ramada. De asemenea, parcarea de lângă Sala Thalia și parcările din lateralul magazinului Dumbrava vor fi închise începând cu 29 noiembrie, ora 0.00 până în 1 decembrie, ora 15.00.

