Dată fiind scăderea temperaturilor, formarea gheții și chiar prima ninsoare căzută în Sibiu, Primăria Sibiu, prin Serviciul de Administrare a Domeniului Public, va retrage din teren bicicletele Sibiu Bike City în perioada 4-10 decembrie.

“Al doilea an de funcționare a sistemului public de închirieri de biciclete Sibiu Bike City a dovedit că există în continuare un interes ridicat pentru deplasarea cu bicicleta. Tocmai din acest motiv, anul acesta, din economiile proiectului, am instalat 8 stații noi și am pus la dispoziția cetățenilor încă 100 de biciclete. La primăvară sibienii, dar și oaspeții orașului vor avea la dispoziție astfel 640 de biciclete din 57 de stații în mai multe zone din oraș. Sper ca această facilitate să încurajeze utilizarea bicicletei în oraș, pentru a reduce supraaglomerarea străzilor cu mașini și poluarea generată de acest trafic intens.” a mărturisit Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

În acest an, din 1 aprilie și până în prezent, bicicletele Sibiu Bike City au fost închiriate de 63.631 de ori, din care 13.123 în baza unor abonamente, restul fiind utilizări ocazionale (închiriere pe zi sau cu ora).

Cele mai utilizate stații de închiriere au fost cea de la Stadionul Municipal (13.841 închirieri), cea de pe Calea Cisnădiei (6.527) și cea din Piața Mică (5.944).

Extinderea sistemului realizată anul acesta constă în amenajarea a 8 stații noi de închiriere situate pe str. Monaco (vis-a-vis de intrarea la fabrica Harting), pe Calea Șurii Mici (în zona cartierului Magnolia), pe str. Bruxelles, pe str. Lungă, pe str. Turnului (lângă piațetă), pe str. Gh. Dima (spre intersecția cu Calea Dumbrăvii), pe bulevardul V. Milea și pe str. Autogării. De asemenea, în locația existentă de la Stadionul Municipal s-a instalat o a doua stație, având în vedere că este cea mai utilizată locație de închiriere din Sibiu.

Din primăvara anului viitor, când bicicletele Sibiu Bike City vor reveni în teren, veți găsi și aceste stații noi în aplicația dedicată – PBSC, pe care o puteți utiliza pentru plata și închirierea bicicletelor.

Ai aflat că