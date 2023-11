Amina, fiica interpretei de muzică populară Alina Pinca Vintilă, a cântat pentru prima dată într-un spectacol al Școlii Populare de Arte și Meserii „Ilie Micu” din Sibiu, alături de alți copii, elevi ai Marianei Anghel, o altă voce cunoscută din folclorul românesc. La doar 9 ani, Amina îi calcă pe urmele Alinei Pinca Vintilă și spune că își dorește să aibă o carieră de succes. Spectacolul dedicat Zilei Naționale nu a fost prima apariție pe scenă, pentru Amina. Fetița a apărut prima dată într-un spectacol, pe când avea doi ani.

Amina, o fetiță pasionată de jocul și cântecul tradițional românesc

După spectacolul de miercuri seara, al Școlii Populare de Arte și Meserii, Amina ne-a declarat că nu a avut emoții.

„Nu am avut emoții, dar mi-a plăcut foarte mult experiența. Eu vreau să am o carieră muzicală de succes și acesta cred că este primul spectacol cu Școala Populară de Arte și Meserii „Ilie Micu” din Sibiu, în care am cântat, însă eu am mai fost la spectacole”, a declarat Amina, pentru Ora de Sibiu.

Fiica Alinei Pinca Vintilă a mai dorit să le ureze tuturor românilor, La mulți ani.

„Eu vreau să le urez tuturor românilor un sincer și călduros La mulți ani! La mulți ani, România! La mulți ani, românii mei!”, a adăugat Amina.

Alina Pinca Vintilă spune despre fiica ei că este pasionată de muzica și dansurile tradiționale.

„Astăzi (miercuri n.r.) am avut bucuria să o văd pe scenă și pe fetița mea, Amina Vintilă, care este foarte pasionată de tot ceea ce înseamnă muzică și dansuri tradiționale. Este și elevă a Școlii de dans „Ioan Macrea” de mai bine de doi ani, iar anul acesta la aniversarea a zece ani ai școlii, a participat cu clasa ei de dansuri și a cântat o piesă”, a declarat mama Aminei, Alina Pinca Vintilă.

A urcat prima dată pe scenă la doi ani

Amina a urcat prima dată pe scenă, la vârsta de doi ani și șapte luni, într-un spectacol al Junilor Sibiului. Atunci a fost alături de mama ei, Alina Pinca Vintilă.

Școala Populară de Arte din Sibiu are foarte mulți elevi talentați

Zeci de elevi ai Școlii Populare de Arte și Meserii „Ilie Micu” au fost răsplătiți cu aplauze miercuri după-amiază, pentru spectacolul „Acasă-i România!”, care a avut loc în Sala Festivă, Corpul A al Bibliotecii Județene ASTRA. Pe scenă au urcat elevi talentați din tot județul, care studiază la Școala Populară de Arte și Meserii „Ilie Micu” din Sibiu, potrivit unui comunicat de presă.

Publicul s-a bucurat atât de muzică ușoară, cât și populară. Protagoniști au fost elevii claselor de canto muzică populară, muzică ușoară, instrumente de suflat și fluiere, ale profesorilor Mariana Anghel, Luminița Dejan, Cosmin Verde, Adrian Grecu, Ioan Răulea și Cosmin Diaconescu.

Alina Pinca și Mariana Anghel cântă de Ziua Națională la Sala Transilvania

Profesoara Mariana Anghel și managerul Școlii Populare de Arte și Meserii „Ilie Micu” din Sibiu, Alina Pinca, vor continua să încânte publicul în 1 Decembrie, în spectacolul extraordinar „Noi suntem români!”, de la Sala Transilvania, organizat de către Consiliul Judeţean Sibiu și Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul – Junii” Sibiu.

„Vă invit să ne fiți alături la Sala Transilvania la 1 Decembrie, pentru că vă așteaptă surprize noi. Nu pot să dezvălui încă despre ce este vorba, dar vă invit împreună cu colega mea de la Școala Populară de Arte, artista Mariana Anghel, să ne fiți alături în cadrul acestui mega spectacol, organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul – Junii Sibiului”. Îți mulțumim Silvia Macrea pentru că ne oferi cu atâta dăruire aceste spectacole de elită. De asemenea, mulțumim și Consiliului Județean Sibiu pentru sprijin. Cu ocazia zilei de 1 Decembrie aș dori să le urez românilor de pretutindeni, un sincer și călduros La mulți ani! Să nu uităm că acasă-i România!”, a declarat managerul Școlii Populare de Arte și Meserii „Ilie Micu” din Sibiu, Alina Pinca.

După spectacolul de Ziua Națională, elevii Școlii Populare de Arte și Meserii „Ilie Micu” vor susține mai multe spectacole de colinde în municipiul Sibiu.

Ai aflat că