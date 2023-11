Mitropolitul Ardealului, ÎPS Laurenţiu Streza, i-a înmânat joi, primarului Sibiului, Astrid Fodor, Ordinul Anastasia Șaguna, pentru ajutorul oferit în montarea noilor leduri care iluminează exterior clădirea Catedralei Mitropolitane.

“Am făcut acum câțiva ani buni, cu o firmă de la Timișoara, cu Elba, iluminatul interior. Acum am reușit, tot cu aceeași firmă și cu niște lucrători de-ai noștri, vrednici colaboratori (…), dar mai ales cu sprijinul Primăriei, am aranjat toată iluminarea exterioară și cred că ați văzut, care ați văzut, iar care nu aţi văzut, să fiți curioși seara, să treceți, să vedeți, pentru că Primăria s-a angajat ca să menținem lucrarea aceasta. (…) Noi am pus acum mii de astfel de leduri mici. Vrem să vă mulțumim în mod special, doamna primar, pentru acest sprijin”, a spus mitropolitul Ardealului.

Primarul Astrid Fodor i-a mulţumit pentru distincţia acordată.

Cu acest prilej, ÎPS Laurenţiu Streza a mai acordat distincţii şi liderului AUR, George Simion, dar şi directorului Bibliotecii Judeţene ASTRA, Răzvan Pop.

